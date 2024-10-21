資金回流、供應鏈轉移及AI發展 匯豐銀看好台灣經濟表現

滙豐集團首席亞洲經濟學家范力民認為，台灣因資金回流、供應鏈轉移及AI發展，正面臨不錯的結構轉型，看好未來台灣及金融市場會有不錯表現。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐（台灣）銀行今舉行亞洲經濟展望記者會，滙豐集團首席亞洲經濟學家暨亞太地區研究聯席主管范力民看全球經濟成長，他說今年是龍年，雖然已經到了10月，但這條龍肚子裡還有火，油箱裡還有油，還有力氣繼續往前衝。台灣也因資金回流、供應鏈轉移及AI發展，正面臨不錯的結構轉型，看好未來台灣及金融市場會有不錯表現。

范力民指出，雖然世界各地頻傳地緣政治緊繃等負面消息，全球仍有相當成長機會，全球貿易也有破紀錄的成績，以台灣為例，即使面對眾多逆境，經濟表現依然強勁。

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范力民提到，全球經濟表現很大部分取決於美國經濟是否有動力往前走，市場擔心美國經濟衰退拖累全球經濟，但目前美國零售銷售數據雖放緩，仍呈正成長，且並未低於疫前水準，消費支出維持不錯動能，現階段美國經濟並沒有進入衰退跡象。

他表示，金融市場表現最後還是要看經濟基本面，美國因生產力強勁，經濟表現佳，讓金融市場也獲得助益，台灣也同樣，在資金回流、供應鏈轉移及AI發展，正面臨不錯的結構轉型，看好未來台灣經濟基本面及金融市場會有不錯表現。

展望明年，滙豐集團認為，目前並沒有看到重大經濟成長放緩的跡象，中美兩大經濟體此消彼漲，美國生產力強勁，維持整體經濟有韌性，加上財政政策的支持，以及勞工和消費市場的支撐，穩居全球經濟領導者地位。

匯豐銀行估明年全球經濟成長率將落在2.6%，也因美國生產動能強勁，無快速且大幅降息必要性，估明年Fed政策利率將降至4%左右，在美國逐步降息下，美國長年期公債殖利率可能回落，但還是要看美國總統大選結果。

近期中國推出經濟救市方案，希望刺激民間消費動能，但范力民指出，目前中國財政刺激的政策內容細節尚未出爐，能否有成效，則要看中國政府注資規模夠不夠大，他認為明後年加總至少要達到人民幣4兆以上，對於中國經濟成長才有正面助益。匯豐預估今年中國經濟成長率會落在4.9%，接近中國政府保5目標，2025年中國經濟成長率可能僅落在4.5%。

觀察其他主要經濟體，范力民說，歐元區和日本央行目前的走勢完全是不同方向。他指出，歐元區經濟成長疲弱，德國生產製造面臨中國的競爭出現衰退，情況不樂觀，歐元區面臨當前經濟現況，央行必須降息，以確保市場資金鬆動，有更多可供運用，所面對的壓力比美國聯準會更大。

日本央行後續將持續升息，但不會一次升太多或升太快，以避免日圓走強，唯有維持弱勢日圓，才能保護日本生產製造業，因此日本央行會持續觀察日圓走勢，來決定升息步調。滙豐集團預估，日圓兌美元價位將停留在145至150區間。

此外，近期金價屢創新高，范力民認為背後有2大原因，首先是全球面臨高通膨環境，其次是全球地緣政治緊張風險，黃金被視為避險工具，讓金價有撐。范力民認為，市場看金價來到新高，但只是名目上的新高，如果將物價通膨計入，金價其實尚未到真正高點，估未來金價仍有持續上漲空間。

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