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AI伺服器需求減弱？經部釋疑海外生產比升高主因

2024/10/21 20:01

由於高階伺服器回流台灣增產，加以AI需求暢旺不墜，導致海外生產比呈現降低趨勢。（資料照，記者廖家寧攝）由於高階伺服器回流台灣增產，加以AI需求暢旺不墜，導致海外生產比呈現降低趨勢。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕我外銷訂單的海外生產比，自去年12月以來皆是在50%以下，9月海外生產比來到51.6%，較上月增加4.8個百分點。是否意味著高階伺服器需求減弱？統計處長黃于玲說明，主因是9月按照往例是手機新品備貨潮浮現的起點，而手機本就是海外生產比高的貨品，「真的是一個季節性因素」。

經濟部統計處今公布9月外銷訂單金額537.9億美元，年增4.6%，寫歷年同月第3高。但9月接單金額接近上月預估值的下限，黃于玲說明，主因是油價下跌影響，連帶影響包括礦產品、化學品、塑膠製品等傳產貨品。

資通訊產品接單金額176億美元，寫歷年同月第3高，月增24.4%，年增7%，累計前3季較上年同期增2.8%。

主因AI及雲端產業需求不墜，帶動伺服器訂單續強，但手機接單較上年同月減少，抵銷部分增幅。其中，以接自東協增10.4億美元較多。

黃于玲指出，資通訊產品訂單表現不如先前幾個月來得出色，尤其是手機訂單減少，廠商反映主因是手機新品發表時間點提前到8月之前，使得基期不一致。

至於後續手機新品備貨潮，黃于玲表示，按照以往歷史，高峰是落在10月，有待後續進一步觀察10月、11月接單狀況，觀察新品備貨潮。

觀察海外生產比，自去年12月以來海外生產比皆是在50%以下，並有緩步降低的趨勢，主因是供應鏈重組加上人工智慧（AI）需求穩定強勁，挹注接單暢旺高階伺服器等資訊通信廠商回流台灣持續增產，拉升國內生產比。

然而，9月訂單的海外生產比51.6%，雖較上年減少1.8個百分點，但高於上月的46.9%，是否意味著伺服器需求減弱？對此，黃于玲補充，海外生產比較上月高，看似彈升，但主因是季節性因素影響，9月資通信產品因新品效應，加上年終消費旺季刺激，所以3C產品從9月起就會陸續升高，而資通信產品本就是海外生產比比較高的產品，就會帶動整體的海外生產比上升，「真的是一個季節性因素」。

累計今年前3季海外生產比48.1%，較上年同期減少2.6個百分點。

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