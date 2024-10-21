敦吉3毛利率31.95％創新高 前3季每股賺4.22元

敦吉董事長暨總經理鍾元凱。（敦吉提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕敦吉（2459）在製造事業群營運動能全力衝刺下，第三季毛利率破30%，達31.95%歷史高點，稅後淨利為1.42億元，季減8%，因估列子公司股利分配的所得稅費用所導致，每股稅後盈餘（EPS）為1.3元，為近5季以來新低。

敦吉前三季累計合併營收為39.44億元，三大產品比重以音圈馬達占比30.15%最高，車用設備占比重9.12%，連接器占比8.27%，毛利率28.51%，營業利益為5.84億元，稅後淨利為4.5億元，每股稅後盈餘為4.22元，較去年同期的3.98元為高。

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敦吉表示，受子公司匯回股利課稅對EPS影響數為0.96元，若排除此影響數，前三季每股稅後盈餘將為5.18元。

敦吉表示，前三季營收年減29%，主因是通路事業群光學讀取頭（OPU）隨市場需求及儲存技術革新而終止產品生命週期，使得前三季OPU營收占比從27.20%直線下滑至3.29%，但因OPU產品毛利率不高，對敦吉集團整體獲利來說影響甚小。

敦吉指出，製造事業群前三季對集團貢獻營收及獲利占比持續高達5成以上，營收比重54%、獲利比重高達75%。驗證事業群前三季營收及獲利為雙成長，因電磁相容測試認證業務攀升。

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