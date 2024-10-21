專家：半導體短缺被誤解 堪比2020衛生紙之亂

歐洲半導體專家和學者表示，近年來佔據媒體頭條的半導體短缺，很大程度上被誤解。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲半導體專家和學者在一場會展上演說表示，近年來佔據媒體頭條的半導體短缺，很大程度上被誤解。專家將這種認知比作「2020年的衛生紙恐慌」（意指新冠肺炎疫情時全球搶購衛生紙），半導體短缺的謠言，導致廣泛的市場囤積。

在瑞典哥德堡Evertiq Expo會展上，來自行業專家韋斯（Dieter Weiss）和哈斯（Mareike Haass）博士討論被誤解的半導體「短缺」，以及對電子製造服務（EMS）行業的嚴重影響。他們分析，恐慌性購買將會如何導致需求膨脹，導致2024年庫存過剩和營收的困難。

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韋斯解釋指出，半導體短缺的只是非常有限的產品，主要是汽車行業使用的微控制器。除此之外，半導體整體上並沒有出現嚴重短缺。

然而，恐慌性搶購卻席捲整個產業，各公司紛紛搶購完整的物料清單，擔心單一零件的缺失可能會導致生產停頓。這種人為性搶購抬高了需求，迫使企業為獲得更多零件而超額訂購。

隨著市場爭先恐後地滿足膨脹的訂單，公司以不可持續的速度增加庫存。OEM廠商在2023年中期開始縮減訂單，有些甚至將訂單推遲到2025年。

韋斯和哈斯博士一致認為，2024年對EMS產業來說將是充滿挑戰的一年。韋斯指出：「我們必須接受這樣一個事實，就收入而言，2024年將是一場災難」。

承受壓力的不僅是主要參與者。儘管許多公司在默默承受，但規模較小的EMS公司也感受到壓力。 兩位專家指出，小型企業面臨的壓力可以從併購案的增加中看出。

雖然2024年可能是營收困難的一年，但韋斯和哈斯堅信，半導體業不能只是安靜等待2025年情況好轉。相反地，EMS行業必須立即採取行動，與客戶互動。韋斯建議，關鍵的一步是說服客戶維持正常的庫存水準，如果客戶決定在重新訂購之前將庫存降至零，EMS行業可能會面臨更嚴重的挑戰。

韋斯強調，現在是採取行動的時候了，他敦促企業推動在10月開始下達新訂單，以確保2025年的開局更加順利。

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