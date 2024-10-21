ASML啟示：AI晶片贏家與輸家鴻溝 將擴大成深淵

台積電搭上AI熱潮，財報亮眼。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在規模5300億美元的半導體產業中，搭上人工智慧（AI）熱潮的企業，與沒有搭上的公司間，差距越來越大。本季財報的顯示，這道鴻溝可能很快將擴大成深淵。

在晶片設備商艾司摩爾（ASML）因AI之外的所有半導體需求疲軟，而下調其2025年財測後，執行長福凱（Christophe Fouquet）說，「如果沒有AI，這個市場將非常悲傷」。

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艾司摩爾的財報引發對晶片產業最新一輪的擔憂，該產業已受個人電腦、汽車等關鍵業務的疲軟衝擊，同時也捲入美中日益升高的地緣政治緊張，恐使其無法進入中國晶片市場。所幸在台積電上調其2024年營收財測後，緩和了部份疑慮。

費城半導體上週重挫，光是15日一天就暴跌5.3%，而在台積電17日發表財報後，跌幅收復。半導體產業的分歧，從艾司摩爾與科磊等半導體設備商領跌，以及邁威爾科技等晶片製造商領漲的格局突顯出來。

Gabelli Funds研究分析師Ryuta Makino說，「我們應預期這種分歧將會持續，認為這是因為AI的看法，則完全正確」。他認為這樣的分歧至少將持續到2025年。

報導指出，在半導體公司開始生產前，將耗費數月建造、安裝與測試生產機台，因此艾司摩爾等設備商對客戶感受有長遠看法。而此刻，他們對AI以外的所有事發出警訊。

再加上，英特爾為削減支出，延後新廠建設，以及三星電子延後美國德州泰勒廠的投產時程。顯然設備供應商前景艱難。艾司摩爾上週股價收跌14%、應用材料跌9.1%，而科磊與科林皆跌逾12%。

Cantor Fitzgerald分析師CJ Muse指出，「我們對其他半導體設備商更加謹慎。之前認為艾司摩爾等交貨時間較長的公司表現將更好，顯然這個假設是錯誤的」。他預期相關個股將進一步下跌。

瑞銀全球財富管理美洲區首席投資長Solita Marcelli 預期，2025整體AI半導體業的銷售將從今年的1680億美元跳升至2450億萬美元。她建議客戶增持AI相關的晶片製造廠。她說，「我們持續看到AI半導體強勁的成長前景」。

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