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IBM發布最新AI模型「Granite 3.0」 採輝達H100晶片訓練

2024/10/21 17:30

IBM於21日發布其為企業打造最新一代AI模型Granite 3.0。（資料照，路透）IBM於21日發布其為企業打造最新一代AI模型Granite 3.0。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著採用生成式人工智慧（AI）科技的企業激增，IBM（美國電腦大廠）希望把握機會，21日發布其為企業打造的最新一代AI模型Granite 3.0。

根據《路透》報導，Granite 3.0將如同IBM的Granite（花崗岩）AI模型系列前幾代版本，採開放原始碼。這種做法有別於微軟（Microsoft）等競爭對手要求客戶付費才能使用他們的模型。

IBM的收費方式是提供名為Watsonx的付費工具，讓客製化後的AI模型在資料中心時運行，能利用這項工具協助運作。

輝達提供給企業用來協助導入AI模型的軟體工具包內，也會附上一些Granite 3.0的精選版本。（資料照，彭博）輝達提供給企業用來協助導入AI模型的軟體工具包內，也會附上一些Granite 3.0的精選版本。（資料照，彭博）

IBM研究部門主任吉爾（Dario Gil）表示，Granite3.0系列模型是以輝達（Nvidia）的H100繪圖處理器（GPU）來進行訓練。

一些不同版本的Granite 3.0週一起在Watsonx平台上架提供商用。而在輝達提供給企業用來協助導入AI模型的軟體工具包內，也會附上一些Granite 3.0的精選版本。

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