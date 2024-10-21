知名美式餐廳FRIDAYS傳破產 台灣代理商回應了

傳Friday's正在尋求增資，並計畫在未來幾週內聲請破產保護。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名連鎖美式餐廳「TGI Friday's，以下簡稱 Friday's」傳出面臨破產危機，消息一出，引發外界關注。對此，Friday's台灣代理商開展集團做出回應，稱已收到美國總部的通知，將於週二（22日）與全球代理商舉行緊急會議，並強調台灣部分是獨立經營，並不受影響。

《彭博》援引知情人士消息報導，深陷財務危機的Fridays目前正在與貸款機構交涉尋求貸款，以便在第11章破產程序中繼續運營旗下餐廳，同時爭取成功恢復正常經營。



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同時，Friday's還與Ropes & Gray律師事務所合作，為公司破產進行準備。但知情人士也補充表示，Fridays最終是否要聲請破產保護還沒有定案，仍有變化的可能。

報導一出，引發外界關注。對此，Friday's台灣代理商開展集團今（21日）發出聲明回應，稱已收到美國總部的通知，將於22日與全球代理商舉行緊急會議，將就最新狀況進行討論。

開展集團也強調，Friday's各國代理營運各自獨立，台灣FRIDAYS營業狀況穩定，將不會受總部任何影響，請喜愛Friday’s的台灣消費者們不用擔心。

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