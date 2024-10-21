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國內碳權6案共6080噸銷售中 市場觀望、待首案成交

2024/10/21 15:43

國內減量額度平台今日舉辦啟動典禮。（記者歐宇祥攝）國內減量額度平台今日舉辦啟動典禮。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內減量額度（碳權）交易平台今日舉辦啟動典禮，目前共有中鋼（2002）等公司上架6項專案、共計6080噸供定價交易，價格在2500元至4000元不等；至於賣家，則僅個位數公司經環境部核可、正式開戶，買家、賣家投入者少，觀望意味濃厚。

熟悉碳交易的專家認為，需有第一案交易成功後，上市櫃公司才會較有意願投入。

碳交所總經理田建中今表示，目前已有半導體大廠正研議要購買國內碳權，以作為環評抵減之用；市場剛起步，買賣雙方仍在彼此磨合，碳交所樂見國內碳權交易是「減碳積極作為」、也符合國際趨勢，期望帶領百公百業進行節能減碳，也推進減碳科技與產業發展。

田建中說明，對我國企業來說，國內碳權共有「抵免碳費」以及「環評抵減」2大用途，其中以環評抵減推力更大；專家也指出，因碳費一般費率為每公噸300元、優惠費率更低，購買國內碳權抵免顯然成本過高，不過企業自推減碳成本高，購買國內碳權抵免環評要求，是較可行之道。

田建中也指出，因減碳成本高、企業也會有「惜售」心態，不過現有6案賣家含中鋼、奇美、台北101、漢寶農畜產、漢程客運都會起到示範效用，未來供應方可望逐漸增加，加上目前法規認可的方法學有143種、環境部已經核發的抵換專案也共有2559萬噸，未來也有機會投入市場。

針對拍賣制度，田建中則說，此制度主要設計給政府單位使用，如市政府若獲得額度認可想售賣，意同公務機關處分資產，必須走拍賣制度，碳交所平台都已經準備好，預計還需醞釀一段時間才會有專案上架，企業若有額度、也可上架拍賣。

此外，專家也說明，企業若想投入抵換專案或減量額度，從計劃書申請、到取得額度認可都是由環境部為主管機關，若想再上架交易平台也需環境部核可，而想在國內減量額度交易平台開戶、也需經環境部核可，意即買、賣雙方都由環境部把關，是把控極為嚴格的市場，流動性自然也僅能緩緩提升。

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