首座深層地熱探測井宜蘭員山開工 中研院：最難在排除不確定熱源

宜蘭員山將有我國首座「深層地熱探測井」。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕宜蘭員山將有我國首座「深層地熱探測井」，由中研院與中油攜手鑽探，該座探測井研究團隊成員之一的中研院地球科學研究所副研究該員黃信樺表示，最困難的工作在於排除不確定的地熱熱源，並找到研究人員認定地熱源所在地的交集。他強調，一定要挖下去，才能掌握地熱源確切地點。

深層地熱探測井今（21日）舉行開工典禮，中研院研究團隊耗費近2年應用大地電磁等技術找到該可能地點，黃信樺表示，因台灣有豐富地熱，該計畫最困難的地方就在於排除熱源不存在之處，即使在探勘技術已大為進步的現今，仍無法保證定位後沒有誤差，或確知地下有熱源，以及地下的熱水溫度不一定是否可達到有經濟價值的攝氏170度等，還必須要在各科研人員的推估地點找到交集。

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黃信樺進一步指出，即使目前員山下方確定有地熱存在，仍可能存在數百公尺的誤差。黃信樺舉拍X光影片為例，有時人體拍攝X光後可能出現疑似病兆，但要確定是否真為病兆，必須實際開刀才能確定，地熱源同樣也要開挖才能驗證，這些開挖的數據都可以幫助科學家未來建立更精準、更精確的預測模型。另也因為每個區域的地質都不同，也很難借鏡他國經驗。

這次可以順利開鑽首座探測井，仰賴的就是中油的技術，因為是向地下深挖，加上該地處於地震帶，黃信樺表示，這類工程常會引發微型地震，團隊會即時監控微震的數據，如果微震數量變多且變大，就會暫停施工，先待地殼釋放壓力，也會透過鑽後取水等方式，適度影響地殼應力，將工程引起的微震控制在一定範圍內。

開挖不易外，維護也需要一定技術，黃信樺表示，過去因技術限制，地熱開挖後所架設的管道常因地熱產生的礦物質結晶堵塞，現在透過新式的化學藥劑跟雙管路水循環方式，避免礦物質結晶沉積。

該座探測井目前中研院有15名研究人員駐地，領域有化學、地震學、地球物理、工程等監控現場情況與蒐集數據。

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