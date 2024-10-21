晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

好市多賣金條賺飽！Target獨家賣泰勒絲商品「淘金」 Q4營收激增32億

2024/10/21 15:33

瑞銀估Target販售泰勒絲商品為Q4營收增加約1億美元。圖為Eras Tour Book 將於黑色星期五在Target商店發售。（擷取自巴倫刊）瑞銀估Target販售泰勒絲商品為Q4營收增加約1億美元。圖為Eras Tour Book 將於黑色星期五在Target商店發售。（擷取自巴倫刊）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著金價不斷飆高，Costco金條成為消費者瘋搶的商品之一，現美國零售巨頭Target（目標百貨）也加入「淘金」行列，獨家販售泰勒絲（Taylor Swift）產品。Target表示，將在黑色星期五（11/29）開賣泰勒絲在大片“Eras Tour”中的官方書籍，以及她最新專輯《The Tortured Poets Department》加長版的黑膠唱片和 CD，瑞銀估泰勒絲獨家產品可為Target第4季營收增加約1億美元（約新台幣31.94億元）。

《巴倫周刊》報導，這不是Target第1次販售Swift，Targe擁有泰勒絲10多個獨家版本專輯，他們上次的合作取得了巨大的成功。Target 發行了 Tortured Poets 的獨家專輯版本，這是該零售商歷史上最強的商品預購，該版本使得Target 的娛樂品類銷售額在第1季實現了高個位數增長。

瑞銀分析師邁克爾·拉塞爾（Michael Lasser）認為，此次黑色星期五發佈可能會取得同樣的佳績。根據 Morning Consult 的1項調查，大約69%的美國成年人認為自己是泰勒絲的粉絲，其中16%的人認為自己是“狂熱”的粉絲。

據 Lasser 估計，狂熱的粉絲大約有4200 萬人，他補充說，如果這些超級粉絲中只有2%購買1本書和1張專輯，就可以使Target第4季度的銷售額增加約1 億美元。

瑞銀認為，從戰略上講，這種合作夥伴關係表明Target專注於提供新穎性、創新和排他性，這應該會使零售商能夠更好地迎合其客戶、產生共鳴、增加流量並提高忠誠度。

拉塞爾說，這是1個保守的估計，首先，它不考慮粉絲除了商品之外的任何購買，而是利用他們已經在商店裡購買。此外，估計假設只有 2% 的狂熱粉絲會購買該商品，而且他們只會購買1份。

泰勒絲線上商店中出售的商品通常會在幾分鐘內售罄，在她的演唱會上，歌迷們通常會排上幾個小時的隊，試圖搶購他們最喜歡的物品。據現場巡演出版物和數據供應商 Pollstar 估計，僅2023年巡演站就預計將產生高達2億美元（約新台幣63.88億元）的商品銷售額，粉絲每人在巡演產品上花費約40美元（約新台幣1278元）。

Target表示，該商品將於黑色星期五在商店出售，售完即止，並將從週六開始網路販售。

粉絲們說，他們不願意留下任何機會，並且已經在制定計劃來保護他們的副本。喬治亞州的粉絲凱利·韋瑟斯比 （Kelly Weathersby） 預計這本書和黑膠唱片都會很快售罄，因此她計劃在黑色星期五商店開門前至少1個小時在當地 Target外排隊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財