好市多賣金條賺飽！Target獨家賣泰勒絲商品「淘金」 Q4營收激增32億

瑞銀估Target販售泰勒絲商品為Q4營收增加約1億美元。圖為Eras Tour Book 將於黑色星期五在Target商店發售。（擷取自巴倫刊）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著金價不斷飆高，Costco金條成為消費者瘋搶的商品之一，現美國零售巨頭Target（目標百貨）也加入「淘金」行列，獨家販售泰勒絲（Taylor Swift）產品。Target表示，將在黑色星期五（11/29）開賣泰勒絲在大片“Eras Tour”中的官方書籍，以及她最新專輯《The Tortured Poets Department》加長版的黑膠唱片和 CD，瑞銀估泰勒絲獨家產品可為Target第4季營收增加約1億美元（約新台幣31.94億元）。

《巴倫周刊》報導，這不是Target第1次販售Swift，Targe擁有泰勒絲10多個獨家版本專輯，他們上次的合作取得了巨大的成功。Target 發行了 Tortured Poets 的獨家專輯版本，這是該零售商歷史上最強的商品預購，該版本使得Target 的娛樂品類銷售額在第1季實現了高個位數增長。

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瑞銀分析師邁克爾·拉塞爾（Michael Lasser）認為，此次黑色星期五發佈可能會取得同樣的佳績。根據 Morning Consult 的1項調查，大約69%的美國成年人認為自己是泰勒絲的粉絲，其中16%的人認為自己是“狂熱”的粉絲。

據 Lasser 估計，狂熱的粉絲大約有4200 萬人，他補充說，如果這些超級粉絲中只有2%購買1本書和1張專輯，就可以使Target第4季度的銷售額增加約1 億美元。

瑞銀認為，從戰略上講，這種合作夥伴關係表明Target專注於提供新穎性、創新和排他性，這應該會使零售商能夠更好地迎合其客戶、產生共鳴、增加流量並提高忠誠度。

拉塞爾說，這是1個保守的估計，首先，它不考慮粉絲除了商品之外的任何購買，而是利用他們已經在商店裡購買。此外，估計假設只有 2% 的狂熱粉絲會購買該商品，而且他們只會購買1份。

泰勒絲線上商店中出售的商品通常會在幾分鐘內售罄，在她的演唱會上，歌迷們通常會排上幾個小時的隊，試圖搶購他們最喜歡的物品。據現場巡演出版物和數據供應商 Pollstar 估計，僅2023年巡演站就預計將產生高達2億美元（約新台幣63.88億元）的商品銷售額，粉絲每人在巡演產品上花費約40美元（約新台幣1278元）。

Target表示，該商品將於黑色星期五在商店出售，售完即止，並將從週六開始網路販售。

粉絲們說，他們不願意留下任何機會，並且已經在制定計劃來保護他們的副本。喬治亞州的粉絲凱利·韋瑟斯比 （Kelly Weathersby） 預計這本書和黑膠唱片都會很快售罄，因此她計劃在黑色星期五商店開門前至少1個小時在當地 Target外排隊。

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