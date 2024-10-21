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改善財務狀況 波音出售旗下國防監控設備公司

2024/10/21 12:32

波音公司（Boeing）為支撐其陷入困境的財務狀況，將旗下公司Digital Receiver Technology給出售。（示意圖，路透）波音公司（Boeing）為支撐其陷入困境的財務狀況，將旗下公司Digital Receiver Technology給出售。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國飛機製造大廠波音公司（Boeing）為支撐其陷入困境的財務狀況，已將旗下專門為美國軍方提供監控設備公司Digital Receiver Technology出售給歐洲最大電子國防設備公司泰雷茲集團（Thales）。

綜合媒體報導，波音週日（20日）宣布，公司已在本月稍早將旗下Digital Receiver Technology出售給泰雷茲防務與安全公司（Thales Defense & Security），關於交易細節則未透露。

除了出售Digital Receiver Technology外，日前外媒報導，波音也計劃透過賣出股票和發債方式來籌集資金。

報導指出，波音採取上述舉措之際，正值西雅圖地區生產線發生機械師大罷工，造成737MAX和777型飛機的組裝工廠實際上停工，目前罷工行動已邁入第5週。

在美國政府官員斡旋下，工會與波音公司上週六（19日）達了一項臨時協議，當中包括波音同意在未來4年內加薪35%、恢復激勵薪酬計畫，並增加退休儲蓄帳戶的繳款等，但上述臨時協議仍需要獲得IAM所代表的波音員工的批准才能生效。

IAM將於本週三（23日）舉行投票，同日波音公司將公布公司第3季業績。

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