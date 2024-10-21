熱錢簇擁！新台幣勁揚逾1角，再度升破32元整數大關（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電財報、展望佳，持續吸引外資追價，也帶動熱錢大舉回流，新台幣兌美元匯率結束連兩週貶值走勢後，週一持續走升，盤中一舉升破32元整數大關，最高升抵31.937元，勁揚1.46角，中午暫時收在31.95元、升值1.33角，台北外匯經紀公司成交量8.98億美元。

匯銀主管指出，美元指數近期轉強，主要是美國經濟具備韌性，市場預期聯準會在9月降息2碼後，11月、12月降息速度將放緩，加上美國大選逼近，中東局勢緊張等，使投資、避險資金流向美元，日圓數度貶破150兑1美元大關。

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不過因台積電財報表現令人驚艷，外資上週五大買台股566.21億元創下史上第五大，週一新台幣匯市仍在肖化外資買股、匯入的資金，配合美元漲多拉回，推升匯價再度重返31字頭，升勢在亞幣中居冠。

台幣短線轉強，後續仍宜持續觀察台股漲勢、外資動向與國際匯市走勢，另外，美國大選變數仍多，若川普勝選，一般認為有利美元。本週市場重新聚焦總體經濟數據以及特斯拉、奇異等大廠財報表現，還有聯準會官員們的談話。

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