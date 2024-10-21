晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新護國神山能源 中油攜中研院開挖首座深層地熱井

2024/10/21 12:05

中油攜手中研院，於宜蘭員山開鑿我國首座深層地熱探測井。（記者林菁樺攝）中油攜手中研院，於宜蘭員山開鑿我國首座深層地熱探測井。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／宜蘭報導〕地熱是我國能源二次轉型鎖定的發展能源，中油與中研院攜手合作，開鑽台灣首座「深層地熱探測井」，據經濟部評估，我國深層地熱潛能達40GW，可商轉達10GW。經濟部長郭智輝表示，宜蘭地熱有成功的清水地熱，備受期待，也鼓勵資料中心就近使用綠能，乾淨的地熱能源可促進宜蘭就業、產業發展。

中研院利用精密地質探測先進技術、3D建模定位地下熱源，並結合中油鑽井技術，14日在宜蘭員山開鑽國內第一座「深層地熱探測井」已開鑽，並於今（21）日舉行開幕儀式，包括中研院長廖俊智、郭智輝，中油董事長李順欽等人均到場共同見證。

郭智輝表示，此次深層地熱鑽井是邁向關鍵里程碑，根據經濟部地礦中心評估，台灣地熱潛能約1GW，深層地熱潛能有40GW，可商轉的潛能約有10GW，因先前宜蘭的清水地熱電廠成功，宜蘭的地熱潛能備受關注，地熱產業可促進地方就業、經濟繁榮。

特別是經濟部鼓勵資料中心可用在地綠能，地熱產業，郭智輝說，地熱產業發展可以幫在地創造更多的機會。

宜蘭縣長林姿妙也出席力挺活動，她補充，清水地熱開發後，宜蘭也發展更多科學園區，「沒有污染最有價值」，盼中央地方共同努力，落實綠能宜蘭縣。

李順欽致詞提到，潔淨能源是中油轉型目標，隨著全球淨零碳排，中油是首當其衝，期許地熱開發替宜蘭帶來穩定能源，讓深層地熱成為護國神山的能源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財