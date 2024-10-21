新護國神山能源 中油攜中研院開挖首座深層地熱井

中油攜手中研院，於宜蘭員山開鑿我國首座深層地熱探測井。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／宜蘭報導〕地熱是我國能源二次轉型鎖定的發展能源，中油與中研院攜手合作，開鑽台灣首座「深層地熱探測井」，據經濟部評估，我國深層地熱潛能達40GW，可商轉達10GW。經濟部長郭智輝表示，宜蘭地熱有成功的清水地熱，備受期待，也鼓勵資料中心就近使用綠能，乾淨的地熱能源可促進宜蘭就業、產業發展。

中研院利用精密地質探測先進技術、3D建模定位地下熱源，並結合中油鑽井技術，14日在宜蘭員山開鑽國內第一座「深層地熱探測井」已開鑽，並於今（21）日舉行開幕儀式，包括中研院長廖俊智、郭智輝，中油董事長李順欽等人均到場共同見證。

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郭智輝表示，此次深層地熱鑽井是邁向關鍵里程碑，根據經濟部地礦中心評估，台灣地熱潛能約1GW，深層地熱潛能有40GW，可商轉的潛能約有10GW，因先前宜蘭的清水地熱電廠成功，宜蘭的地熱潛能備受關注，地熱產業可促進地方就業、經濟繁榮。

特別是經濟部鼓勵資料中心可用在地綠能，地熱產業，郭智輝說，地熱產業發展可以幫在地創造更多的機會。

宜蘭縣長林姿妙也出席力挺活動，她補充，清水地熱開發後，宜蘭也發展更多科學園區，「沒有污染最有價值」，盼中央地方共同努力，落實綠能宜蘭縣。

李順欽致詞提到，潔淨能源是中油轉型目標，隨著全球淨零碳排，中油是首當其衝，期許地熱開發替宜蘭帶來穩定能源，讓深層地熱成為護國神山的能源。

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