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5G需求帶動！2024~2029年全球智慧型手機出貨CAGR估3.6％

2024/10/21 11:17

研調機構預測2024~2029年全球智慧型手機出貨CAGR估3.6%（歐新社）研調機構預測2024~2029年全球智慧型手機出貨CAGR估3.6%（歐新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調DIGITIMES最新研究指出，2024年全球智慧型手機出貨量預估為11.814億支，成長4.9%；展望未來5年，智慧型手機的出貨規模將持續成長，預估全球每年出貨成長率將落在3~4%，2024~2029年全球智慧型手機出貨複合年均成長率（CAGR）將達3.6%。

DIGITIMES指出，印度、東南亞、南美與非洲等地數量眾多的功能手機用戶，將有換購智慧型手機的需求，且這些地區的5G網路持續展開布建及擴大涵蓋範圍，可望進一步帶動這些市場智慧型手機的出貨規模成長。

DIGITIMES預估，未來5年智慧型手機產業發展及相關生態系的必爭之地，將是個人智慧助理與各類應用及服務的整合。隨著大型語言模型（LLM）及生成式AI功能被導入智慧型手機，大型語言模型與生成式AI能力的不斷進步，手機用戶透過個人智慧助理（AI Agent）將更方便地操控裝置及使用應用程式，個人智慧助理將橫貫各類裝置，以口語化溝通來完成使用者交付的任務。

DIGITIMES市場分析師林俊吉指出，高通膨及美元升值時期已過，各市場購買力逐漸回復，預估2025年智慧型手機市場同2024年需求呈現持續反彈趨勢，成長幅度將為3.6%，出貨估為12.239億支。

展望2025年，智慧型手機出貨可望達3,000萬支以上的品牌業者預期有9家，跟今年相同，排名依序將為三星（Samsung）、蘋果（Apple）、小米、Oppo、傳音、Vivo、榮耀、聯想及華為，九大品牌業者合計將囊括全球92.7%市佔。

在5G智慧型手機方面，林俊吉預估2024年出貨將為7.115億支，較2023年成長23.6%；預估2025~2029年5G手機出貨每年增量將約為0.8億至1.4億支。

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