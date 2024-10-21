中國富豪買氣縮手不影響 ! 小摩估法拉利股價明年來到「這目標價」

法拉利因策略正確，全球銷售數字仍是緩步的穩健成長。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超級豪車法拉利（Ferrari）上週五股價來到482美元，今年迄股價已上漲近43%。近期摩根大通（JP Morgan、小摩）出具一份報告指出，中國市場買氣不振，法拉利可以輕鬆地將本要交付給中國市場的車輛轉移到其他市場，以滿足其他市場的巨大需求，預估到明年12月，法拉利股價可能將達525美元。

摩根大通強調，曾為奢侈品購買強國的中國，現今因為經濟不景氣，導致當地富豪消費縮手，法拉利中國銷售也出現下滑，但這完全「不會對法拉利的利潤產生負面影響」，因為中國地區只佔法拉利全球銷售額不到8%比例。

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摩根大通稱，法拉利創辦人恩佐法拉利（Enzo Ferrari）有句名言「法拉利的交付量，總是會比市場需求少一輛」。現今法拉利每年約僅售出約1.4萬輛汽車，法拉利的銷售策略是「在低個位數範圍內繼續增長」。

據報導，法拉利一直致力「控制銷量」，來達到不滿足市場需求的策略來建立其獨特形象。儘管這項策略限制了營運大幅成長，但也使得法拉利免受市場景氣的繁榮或蕭條影響。

《巴隆周刊》指出，並非任何人都可以購買法拉利，且法拉利的獨特銷售策略也令這家公司不被市場榮景盛衰所影響，甚至部分新型號的車款售價比先前版本還貴了20%至30%，但客戶端似乎也不介意，願意等待的名單長達24至30個月，與其他豪車品牌如賓士、BMW和保時捷成鮮明對比。

有網友指出，買法拉利的車子不是有錢就能買的到，也還要有時間，因為等候期兩年以上，就是因手工打造的限量生產。其他網友表示，富豪都懂的Ferrari潛規則，如不遵守就會被列黑名單。

外媒報導，「法拉利的規則規定，車主不能在第一年出售他們的汽車，並且在此後出售之前必須通知製造商，這樣公司就可以選擇回購它」。

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