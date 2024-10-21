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富強鑫杭州新廠開幕 年產值上看12億元人民幣

2024/10/21 09:37

富強鑫杭州新廠10月19日舉辦開幕儀式。（業者提供）富強鑫杭州新廠10月19日舉辦開幕儀式。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕塑膠射出機大廠富強鑫（6603）於10月19日舉辦寧波杭州灣新廠開幕儀式，富強鑫董事長王伯壎表示，隨著新能源汽車、運動、3C/民用產業領域等客戶對高效能、大型射出機台的需求日益增加，富強鑫持續投入產品技術研發、優化產能效率，寧波杭州灣新廠正式啟用，有機會承接更多大大小小的設備訂單，以目標成為全球前10大塑膠射出機台的重要供應商全力衝刺。

杭州灣新廠開幕由王伯壎主持，並邀請杭州灣新區管委會主任、中國塑機械協會會長、寧波台商協會蔡明東會長及全球客戶、代理及供應商等嘉賓一同歡慶，共同見證富強鑫邁入新的里程碑。

富強鑫指出，杭州灣新廠面積廣闊，佔地100畝，總建築面積9萬7800平方米，在產能規劃與設計上，以大型、超大型射出機台為主要生產基地，採用最新的智慧製造技術，並導入自動化倉儲系統、能源管理系統、光伏發電系統等，大幅提升生產效率，預期每年將可生產約2000台特種射出機，整體產能規模相較東莞富強鑫廠，可放大2倍，年產值將達6到12億人民幣（新台幣27.06-54.12億元）。

富強鑫表示，此杭州灣新廠的規劃佈局充分融入了ESG的核心理念，採用可再生能源、智能節能設備以及廢棄物減量技術，如建置太陽能板及雨水回收系統，力求實現碳排放的有效控制，計劃在未來進一步推動全廠零排放目標，樹立業界綠色「智」造的新標竿。

展望未來，富強鑫維持審慎樂觀態度，杭州灣新廠的設立，是公司全球戰略佈局中的關鍵一步，不僅為新能源汽車、運動、3C/民用等高增長產業提供穩定的供應鏈支持，還將助力富強鑫提升技術創新和生產能力。

此外，富強鑫也正式發佈第五代多色機，這一技術創新將進一步強化公司的核心競爭力，助力富強鑫把握未來發展的新機遇。

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