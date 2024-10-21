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房地合一重購退稅後 他這樣做被追繳90萬

2024/10/21 07:30

台北國稅局表示，個人房地合一稅申請重購退稅，若重購後5年內改做其他用途或移轉，將追繳稅款。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，個人房地合一稅申請重購退稅，若重購後5年內改做其他用途或移轉，將追繳稅款。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，個人房地合一稅申請重購自住房地稅額扣抵或退還，若重購的自住房地自重購後5年內改做其他用途或再行移轉，例如將重購的房地出租他人，國稅局將追繳原扣抵或退還的稅額。

台北國稅局說明，適用重購自住房地稅額扣抵及退還的要件，是以個人出售原有自住房地（即辦竣戶籍登記並實際居住使用）後，自完成移轉登記日起2年內另行購買房地供自住使用，或先購買自住房地後自完成移轉登記日起2年內再出售其他自住房地，且該房地無出租、供營業或執行業務使用。而為避免投機行為，規定自重購後5年內若改做其他用途或再行移轉，應追繳原扣抵或退還稅額。

舉例說明，甲君於2021年4月買進A房地，同年10月出售A房地後另購買B房地，甲君申報2021年個人房屋土地交易所得稅，列報出售A房地的應納稅額90餘萬元，同額減除重購自住房地扣抵稅額；但國稅局查核發現，B房地於2022年出租給第3人乙君，不符合重購自住房地交易所得稅額扣抵規定，重新核定甲君補稅90餘萬元。

甲君雖主張B房地並無出租情事，但國稅局查到乙君承租B房地的租賃契約及租金支付證明，且乙君於2022年也將戶籍遷入B房地，可證明乙君確實有承租並居住於B房地的事實；因此，認定甲君重購的B房地於重購後5年內改做出租用途，不符合重購自住房地稅額扣抵的要件，追繳原扣抵稅額。

台北國稅局呼籲，民眾若要申請重購自住房地稅額扣抵或退還，除個人、配偶或未成年子女於「出售」及「購買」的房屋辦竣戶籍登記，並須有實際居住事實，且無出租、供營業或執行業務使用的情形外；應注意重購的自住房地自重購後5年內不可改作其他用途或再行移轉，以免遭追繳原扣抵或退還稅額。

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