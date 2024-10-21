晶片公司搶才出猛招！這家幫你還學貸最高2.85萬美元

半導體企業大都祭出優渥的薪資及誘人的福利吸引人才，還有企業推出學貸紓困計畫。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國為了鞏固在半導體領域的地位與科技競爭力，2022年推出晶片法案，吸引企業在當地設廠，卻苦於人才不足。為了吸引年輕人加入，多數公司大都祭出優渥的薪資及誘人的福利，美國晶圓代工廠-格羅方德（GlobalFoundries）還出猛招，幫符合資格的員工還學貸，每人最高可獲得2.85萬美元（約台幣91.2萬）的補助款。

《商業內幕》報導，美國總統拜登在2022年簽署《晶片和科學法案》，其中包括旨在支持美國半導體產業的527 億美元稅收減免和補貼。然而，一些行業領導者擔心沒有足夠的人才來填補將創造的就業機會。

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根據報告，到2030年，美國半導體產業將面臨6.7萬名的勞動力短缺，其中包括技術人員、電腦科學家和工程師。

為了吸引人才，格羅方德今年開始為符合條件的美國員工提供最高 2.85萬美元的學生債務減免。此紓困計畫正在幫助美國80多所大學院校學生，償還從學士學位到博士學位所背負的學貸，自推出以來支付超過 10 萬美元。

2018年獲得學士學位的摩根（ Morgan），畢業時背負著超過2萬美元的學貸，她希望在 2032 年之前還清。今年5 月格羅方德啟動一項新的學貸償還計劃，讓她變得更輕鬆。摩根預計到 2028 年（比計劃提前4年）還清剩餘的 1.6萬美元學貸。

格羅方德人資主管 Pradheepa Raman表示，這項計畫不僅僅是為了吸引人才，而是為了留才，確保我們的團隊感受到支持，並準備好在如此重要的行業中發揮領導作用。

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