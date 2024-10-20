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限制晶片出口圍堵中國！美對日下最後通牒 警告不合作後果嚴重

2024/10/20 16:51

美中晶片戰升溫，近日美國敦促日本對出口到中國的半導體及設備，採取更嚴格的管制措施。（彭博社）美中晶片戰升溫，近日美國敦促日本對出口到中國的半導體及設備，採取更嚴格的管制措施。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最近要求日本對出口到中國的晶片實施更嚴格限制。美國眾議院「中國特別委員會」近日聯名致信日本駐美大使，強調若日本不採取行動，美國可能直接限制日本企業，甚至禁止它們獲得美國半導體補貼。

綜合外媒報導，美國國會眾議院「中國特別委員會」聯名致信日本駐美大使山田重夫，敦促日本政府加強對中國晶片製造設備的銷售限制。信中明確警告，若東京不採取緊急行動，美國可能對日本企業施加限制，甚至禁止相關公司獲得美國的半導體補貼。這封信由該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）與副主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）共同簽署，表達對日本未能迅速行動的感到不滿。

彭博指出，美日荷三國已就晶片出口管制展開多月的談判，但日本對配合華府的政策猶豫不決，主要是因為擔心中國可能反制，特別是在關鍵礦物供應鏈上的限制，例如鎵和石墨的出口禁令，可能對日本的汽車產業帶來巨大打擊。

美方對此則強調，晶片技術出口管制是防止中國獲取先進武器技術及維持經濟競爭力，如果不配合，會採取單邊措施加以應對。換句話說，如果日本不配合，美國可能會讓日本無法從美國獲取用來生產尖端晶片的設備，從而間接削弱日本的高科技產業發展，以此確保日本對中國實施更嚴格的技術封鎖。

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