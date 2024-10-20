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波蘭便利店巨頭Zabka股市IPO 估值達50億歐元

2024/10/20 11:11

波蘭集團Zabka連鎖便利商店龍頭，17日在華沙證券交易所（GPW）進行首次公開募股（IPO），募集資金達15億歐元。（路透）波蘭集團Zabka連鎖便利商店龍頭，17日在華沙證券交易所（GPW）進行首次公開募股（IPO），募集資金達15億歐元。（路透）

〔中央社〕波蘭財經內幕（Business Insider）報導，波蘭集團Zabka連鎖便利商店龍頭，17日在華沙證券交易所（GPW）進行首次公開募股（IPO），募集資金達15億歐元，使公司估值上看50億歐元。

此次IPO成為2024年下半年歐洲最大的上市案，也是華沙證交所第4大IPO。雖然儘管市場預期強勁，Zabka的股價在開盤後卻未能持續上漲，讓部分分析師感到失望。

Zabka成立於1998年，總部位於波茲南。最初創立是為了解決波蘭市場對便利購物日益增長的需求，特別是針對小型和日常所需的消費品。現在它的核心理念是提供「隨手可能的便利」，從日常食品、餐點服務和包裹寄送等。近年來Zabka也開啟「Zakbka Nano」無人商店模式，只需要透過Zappka手機應用程式，即可自主購物，不需要特別刷卡結帳。

17日當天，Zabka股價開高上漲7%，站上每股23茲羅提，隨即量出一路走軟至每股21.5茲羅提的IPO價格，並未達到分析師預期的兩位數成長。儘管開盤不如預期，Zabka高層對上市表示樂觀，集團執行長蘇恰斯基（Tomasz Suchanski）表示，上市是公司歷史上的戰略性里程碑，對未來的發展具有重要意義。

華沙證交所負責人巴爾茲洛夫斯基（Tomasz Bardzilowski）則指出，這是多年來華沙證交所最大的上市案之一，希望藉此吸引更多企業加入華沙證交所。

此次上市引發了市場對比當年電子商務巨頭Allegro的表現。Allegro首日上市時，漲逾50%，隨後股價有所回落，但仍維持在首次上市價格以上。Zabka的表現或許未如Allegro強勁，但仍標誌著波蘭企業在國際市場上的重要進展。（編輯：韋樞）1131020

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