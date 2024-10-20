川普最喜歡的「這句話」 成為歐企CEO熱門議題

川普宣布如果當選，將對中國等國家徵收60%至100%的關稅，並對其他國家的進口產品全面徵收10%的關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲企業高層可能比美國同業更關注川普的承諾，因為如果川普重新入主白宮，將對所有進口產品徵收關稅，而「關稅」這句話，現在已成為企業執行長和高管討論的熱門議題。

彭博報導，到目前為止，歐洲的財報電話會議上提及「關稅」的次數猛增，10月的財報電話會議上提到「關稅」的比例，與美國企業會議討論關稅的比例約為5比2。到目前為止，關稅的這些討論都是負面的。

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法國烈酒製造商保樂力加（Pernod Ricard）財務長表示，當全球關稅更加明確時，該公司將不得不要「適應」。富豪汽車公司執行長表示，貿易稅使獲利前景變得更加複雜。

投資者和市場策略師認為，川普的勝利對歐洲股市來說是最糟糕的結果，因為他打算限制外國對美國的進口。彭博社彙編的數據顯示，美國是歐盟迄今為止最大的貿易夥伴，2023年貿易總額將達9520億美元。

許多華爾街經濟學家警告，川普的關稅上調計劃將推高通膨並抑制經濟成長，特別是如果美國貿易夥伴採取報復。摩根士丹利的模型顯示，通膨在12個月內上升了0.9個百分點，GDP成長在幾個季度內下降了1.4個百分點。

摩根大通首席投資長Rajeev De Mello表示，「如果關稅威脅來得猛烈且迅速，而歐洲則以自己的反關稅進行報復，回顧20世紀30年代通過的《斯穆特-霍利關稅法案》，該法案加劇大蕭條」；「這將對歐洲股市非常不利」。

川普宣布如果當選總統，將對中國等國家徵收60%至100%的關稅，並對其他國家的進口產品全面徵收10%的關稅。

巴克萊團隊表示，從國家來看，德國和義大利面臨的風險最大，因為它們對美國的商品順差較高。在各個行業中，資本貨物、汽車、飲料、技術和化學品面臨的威脅最大。

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