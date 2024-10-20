產能過剩害人害己 中國鋼廠賠錢賣海外 多國發動調查

中國9月鋼鐵出口數量創8年來最高，主要因為房地產市場持續低迷，導致國內需求疲弱，迫使業者將過剩產能銷往海外，引發中國出口激增，可能加劇貿易緊張的疑慮。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國9月鋼鐵出口數量創8年來最高，主要因為房地產市場持續低迷，導致國內需求疲弱，迫使業者將過剩產能銷往海外，引發中國出口激增，可能加劇貿易緊張的疑慮。

香港《南華早報》報導，中國海關數據顯示，9月鋼鐵出口年增28.9%達1051萬噸，創2016年6月以來最高，但出口價格下跌11.62%；今年前8個月中國鋼鐵出口達6681.8萬噸，年增31.8%，但出口總值下跌10.7%，導致中國鋼鐵業者面臨虧損。

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中國大宗商品數據供應商「我的鋼鐵網」指出，截至9月6日，中國247家鋼鐵製造商中，有95.7%處於虧損經營。

中國生產全球逾半的鋼鐵，主要用於建築、基礎設施、機械和汽車製造等領域。中國的建築行業，長期以來占中國國內鋼鐵消費的35%，但進入第4年的房地產危機，已導致建築活動大幅放緩。截至8月，新屋開工面積年跌22.5%，促使鋼鐵製造商尋求銷往海外。

今年前8個月，中國鋼鐵的主要海外銷售地點是越南，占總出口的10.25%，其次是南韓的8.71%、印尼的5.25%。

威廉米特大學（Willamette University College of Law）經濟系教授梁燕表示：「這最終將會出現2方面的問題，一是低端鋼鐵出現產能過剩，高端鋼鐵則無，這是供應面的結構性問題。需求面也面臨壓力，房地產部門的不景氣降低了鋼鐵需求，鋼鐵業的出口激增，可能增加貿易摩擦」。

多個國家正因中國鋼鐵產能過剩，而對中國展開貿易調查。根據中商務部的數據，今年已有12國發起28件這類貿易調查，包括歐盟、美國、巴西、越南和馬來西亞；去年前8個月，只有美國發動的2件貿易調查。「我的鋼鐵網」預測，今年中國的鋼鐵出口將達1億噸，創8年來最高，因產能過剩導致的出口激增，恐增加更多貿易調查的風險。

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