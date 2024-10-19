華邦電連續3年辦零碳企業家庭日

記憶體廠華邦電子今（19）日於南投九族文化村盛大舉辦「2024年零碳家庭日」，中為華邦電董事長焦佑鈞、右為副董事長詹東義、左為總經理陳沛銘。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電子今（19）日於南投九族文化村盛大舉辦「2024年零碳家庭日」，今年以「綠活森呼吸，永續總動員」為主題，吸引超過7千位來自全台的華邦員工及家屬參加。這是華邦電連續第三年推動零碳家庭日，結合環保理念與家庭互動，透過一系列綠色活動，讓員工及其家人一同體驗並實踐永續生活方式。

為響應「零碳」概念，華邦電今年再次安排專車接送各地員工，減少碳排放，並透過自購碳權抵銷活動全程的碳足跡。同時，活動採用電子遊園券，降低紙張使用，並發放不鏽鋼餐具作為報到禮，進一步鼓勵員工在生活中實踐環保理念。華邦電希望藉由這些實際行動，推動員工及其家人共同參與永續發展，並傳遞綠色生活的理念。

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此外，華邦電自2021年起積極推動國內造林與保育計畫，響應「綠活森呼吸」的理念。公司不僅在自有的高雄廠區進行植樹造林，還與農業部林保署及財政部國產署合作，於嘉義、台南、宜蘭等地的國有林地進行造林保育，累計面積超過25公頃，計劃種植超過4萬棵樹木，持續推動以自然為本的永續發展策略。

華邦電表示，此次零碳家庭日成功舉辦，體現了公司致力成為以綠色半導體技術，豐富人類生活的隱形冠軍企業願景，這不僅加深員工與家屬對綠色生活的認識，還鼓舞全體華邦人攜手為實現永續發展願景而努力。華邦電將持續以環境永續為核心價值，推動創新技術和綠色產品的開發，為社會創造更大的價值。

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