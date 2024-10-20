中國2022銷量冠軍車廠 被踢爆欠薪、欠供應商錢

中媒報導，近日哪吒汽車遭爆積欠員工薪資，還欠供應商很多錢。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國哪吒汽車曾於2022年榮登銷量冠軍，成為造車新勢力中的黑馬。但這份榮耀曇花一現，去（2023）年至今的銷量大幅衰退，更慘的是，近日哪吒汽車遭爆積欠員工薪資、欠供應商很多錢，連IPO也沒有進展，引發市場關注。

中國《快科技》報導，近日哪吒汽車員工在社群平台爆料，公司上月薪資未按時發放，且積欠供應商龐大款項，奉勸大家謹慎購買哪吒汽車。

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哪吒汽車回應，一線員工和工廠人員的薪資已按時發放，並無拖欠，不過近期，由於公司正在進行薪資架構調整，部分中階主管的薪資發放可能有所延遲。哪吒汽車強調，此次調整僅影響部分員工，並非整體欠薪。

中媒披露，這並不是哪吒汽車第1次陷入欠薪風波，今年2月，哪吒汽車就被起底推遲發放年終獎金，工資發放也推遲。中國汽車資訊網站-汽車之家也指出，考慮到這並非哪吒汽車首次傳出欠薪消息，再加上今年銷量遲遲沒有改善，推測哪吒汽車2024年後半段情況並不樂觀。

哪吒汽車成立已10年，曾締造輝煌的銷售佳績，2022年哪吒汽車銷售創新高，達15.2萬輛，年增率衝上118%，勇奪銷售冠軍寶座。

但去年開始，哪吒汽車開始走下坡，去年銷量約12.75萬輛，較2022年同期相比下滑16%；截至今年前9月，其累計銷量僅8.59萬輛，年減12.16%，與執行長張勇提出的今年銷量30萬輛目標相距甚遠，僅達成28.63%，連3成都不到。

今年9月，中國新能源汽車產業行情不錯，多家相關企業單月交付量創新高，反觀哪吒汽車沒有上同行的腳步，銷量還年減23.4%。銷售表現不佳，對哪吒汽車的營運造成不小壓力。

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