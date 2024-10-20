普廷身價6.4兆元 擁700輛車、58架飛機、年薪僅450萬

這座黑海豪宅被稱為普廷的鄉村小屋，是這位俄羅斯總統財富的象徵。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 誰是全球身價最高的政治家？俄國總統普廷的財富估計為2000億美元（台幣6.4兆元），私人擁有19棟房屋、700輛汽車、58架飛機和直升機，令人不可思議的是，普廷聲稱自己的年薪僅14萬美元（約台幣450萬元）。

據俄羅斯主要投資者比爾布勞德（Bill Browder）的說法，普廷的財富估計達到驚人的2000億美元。布勞德在2017年於美國參議院作證時曾經表示，他相信普廷的淨資產將使他躋身全球最富有的人之列。

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雖然普廷自稱年薪14萬美元，但申報的資產卻描繪出截然不同的景象。他的資產主要包括一座豪華豪宅和大量車輛。

普廷的官方資產包括一間800平方英尺的公寓、一輛拖車和三輛汽車。然而，調查報告卻顯示一個更奢侈的現實，位於黑海豪宅被稱為「普廷的鄉村小屋」（Putin's Country Cottage），是他所謂財富的象徵。飯店擁有豪華設施，希臘神像的大理石游泳池、露天劇場、冰球場、賭場和夜總會。

這棟豪宅的內部裝潢同樣令人印象深刻，餐廳家具價值50萬美元，浴室配有義大利馬桶刷，價格為850美元。維持這樣宏偉的規模住宅需要40名工作人員，每年花費200萬美元維修管理。

普廷的財富估計達到驚人的2000億美元。（歐新社）

普廷私下還擁有另外19棟房屋、700輛汽車、58架飛機和直升機，以及一架價值7.16億美元、綽號為「飛行的克里姆林宮」（The Flying Kremlin）的飛機。此外，據稱他還擁有一艘名為「Scheherazade」的巨型遊艇，價值7億美元。

普廷還擁有奢華的腕錶系列，包括百達翡麗萬年曆腕錶（Patek Philippe Perpetual Calendar）和朗格陀飛輪腕錶（A. Lange & Sohne Tourbograph），光鮮亮麗的私人配戴品，加劇外界對普廷財富的猜測，因為光是這些手錶就是官方公佈他年薪的6倍之多。

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