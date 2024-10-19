與台斷交蝦農苦哈哈！宏國失去台灣市場衝擊大 白蝦出口雪崩未到頭

宏國水產養殖業面臨產業寒冬。（示意圖，彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯去（2023）年與台斷交後，轉與中國建交，台灣在外交關係生變後，採購量也大暴跌，當地蝦農苦不堪言，宏國水產養殖協會（Andah）執行長阿馬多（Javier Amador）坦言，失去台灣市場是1大難題，水產養殖業出口下滑的趨勢將會持續下去。

宏媒指出，自2023年以來，宏都拉斯白蝦出口開始呈現負成長，阿馬多坦言，自去年10月白蝦出口開始下降，到今（2024）年9月已連續12個月下滑，由於水產養殖業面臨出口問題，這種下降趨勢將持續下去。

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根據宏媒報導，白蝦出口在台灣市場遇到問題，在台灣與宏國斷交後，台灣向宏國白蝦課徵20%關稅（因為台宏自由貿易協定終止），導致宏都拉斯白蝦對台灣出口減少。

另外還有1個問題是來自墨西哥，墨西哥洛斯莫奇斯（Los Mochis）第7法院去年底下令關閉所有邊境，禁止來自美國、墨西哥、哥斯大黎加、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯和尼加拉瓜之間自由貿易協定成員國養殖場的蝦子入境，導致宏都拉斯蝦農正經歷史上最大危機。

Andah統計報告顯示去年10月自今年9月出口量為6355萬8403磅，低於上一年度同期的8314萬3127磅，年減1958萬4724磅、減幅約23.55%。

報告還指出，今年6月出口量較2023年同期大幅下降，今年6月從616萬9553磅下降至404萬6542磅，相當於減少212萬3011磅。

報告顯示，今年9月出口量縮減更大，自847萬6102磅下降至550萬5969磅，較去年同期減少297萬0133磅。

根據本月初報導，在台灣市場及墨西哥市場萎縮下，宏國第3季白蝦出口量降至4539萬8240磅，較去年同期下滑25.2%，宏國蝦農和出口商正在經歷55年來最糟糕的時刻。

Andah執行長阿馬多（Javier Amador）感嘆，在台灣市場立足是歷經十年的努力，如今因政府與中國建交，「宏國已經失去台灣市場了」。

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