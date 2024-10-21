台積電財報報佳音。（彭博資料照）

1.台股18日在台積電（2330）開高，直衝1100元大關，指數一度觸大漲660點，觸及23713點，不過，受光電、IC設計、半導體等電子股開高下殺衝擊，加上台積電股價漲勢收斂，終場指數漲433.43點，收23487.27點，成交量4849億元。

2.台積電財報報佳音，董事長魏哲家曝AI需求瘋狂，現在才開始，激勵週四台積電ADR飆9.79%，股價來到205.84美元，台股週五在台積電開盤飆漲60元，以1095元開出，刷新歷史新高，股價直衝1100元大關，終場上漲50元、4.83%，收1085元。

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3.星宇航空（2646）將於25日掛牌上市，18日結束連3天的申購熱潮，超過172萬人參加新股抽籤，中籤率僅有2.32%。

4.美國總統大選將近，近幾週平均民調顯示，共和黨提名總統候選人川普再次入主白宮的機率已攀升，上台後對多數進口品全面祭出10%到20%關稅的可能性隨之增加。這可能對美股標普500指數產生重大影響，非必需性消費品、工業、科技和醫療保健等類股首當其衝。

5.自統一超旗下7-11於2004年推出CITY CAFE後，超商20年來都打黑金牌，接下來將著墨「茶金」。7-11在2014年以「現萃茶」打頭陣，全家2019年推出現做茶飲品牌「私品茶」，現調飲料不但成為超商下一個角力戰場，也成為第二條成長曲線。

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