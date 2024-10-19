道瓊、標普連漲6週創新高 台積電ADR走跌2.46％

週五美股上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕科技股上漲提振市場，美國道瓊工業及標準普爾500指數週五上升至新高，連續六週上漲，是今年最長連漲紀錄。道瓊小漲36.86點、0.09%，標普500上漲0.40%，那斯達克指數上漲0.63%，費城半導體指數上漲0.07%，不過前一交易日大漲近10%的台積電ADR走跌2.46%，收在200.78美元。

綜合外媒報導，串流媒體巨頭Netflix用戶增加量超出華爾街的預期，預計到今年底將繼續成長，股價上漲11.1%，創下收盤新高。而「七大科技股」也多上漲，其中蘋果因數據顯示中國iPhone銷量大幅成長，上漲1.23%，晶片龍頭輝達在美國銀行調高目標價後，上漲0.78%。

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目前有超過70家標普500指數成分股公司公佈本季的財報。FactSet的數據顯示，其中75%的表現超出了預期。

道瓊工業指數上漲36.86點或0.09%，收在43275.91點。

標準普爾500指數上漲23.20點或0.40%，收在5864.67點。

那斯達克指數上漲115.94點或0.63%，收在18489.55點。

費城半導體指數上漲3.81點或0.07%，收在5208.62點。

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