5G專網導入企業增 數發部試辦5G資安檢測機制

數位發展部數位產業署今天舉辦「新興5G網路安全國際論壇」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕「2024台灣創新技術博覽會」（TIE展）期間，數位發展部數位產業署今天在會中舉辦「新興5G網路安全國際論壇」，邀請國內外產業界專家，探討隨著5G專網的廣泛應用與新興AI技術的融入，所面臨的通訊資安議題與對應的防護措施，盼建立我國5G垂直應用供應鏈的資安意識。

數產署副署長陳慧敏致詞時表示，數發部以「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」為重要的3大任務，數產署積極協助業者建立通訊應用服務解決方案，將會與產業界共同努力，協作通訊資安的防護機制。

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5G CASTLE資安協作聯盟召集人張玉斌說，今年聯盟協助數產署5G專網擴散計畫的資安工作，這是國內首次大規模5G資安檢測驗證機制的試辦實施，過程中得到非常寶貴資安實戰經驗，而隨著5G市場的展開，聯盟將會持續媒合5G專網市場供需兩端，迎向低軌衛星、AI-RAN、6G等下一世代的網路安全。

在今天的論壇中，來自日本、歐盟以及國內的專家們，依據各自的領域分享最佳實踐案例，並討論零信任架構和供應鏈安全等新興議題，對於如何透過創新技術來強化5G專網的資安防護，國內已有多家資安公司提供通訊技術（CT）資安及可視性整合的多層式資安解決方案，幫助各行各業將「資安」內建於5G專網營運中，為企業發展提供保障。

展望未來，數產署指出，5G資安不僅僅是技術挑戰，更是政府與企業必須共同面對的課題，從「推動5G資安檢測機制」、「建立5G資安協作服務」、「創造5G資安供需市場環境」3個面向，真正實現5G技術帶來的安全與便利。

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