與台積電鬧彆扭+價格考量 輝達可能採部分三星晶片

輝達Blackwell晶片面臨一些問題，媒體報導，輝達與台積電為此事互相指責。圖為輝達執行長黃仁勳。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據The Information報導，輝達正探索與三星合作生產新型遊戲晶片（GPU），與輝達的人工智慧加速器晶片相比，這些晶片的製造更簡單，需求量也更巨大。報導稱，輝達目前正與三星談判以獲得折扣價格。據稱，輝達的目標是希望獲得比台積電定價較低的20-30%折扣。

The Information報告稱，輝達與台積電的關係出現裂痕，因為輝達的Blackwell晶片面臨一些問題。雙方為此事互相指責，台積電認為是輝達倉促生產才導致晶片缺陷，Nvidia認為是台積電的封裝技術所造成，雙方關係也變得緊張。

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輝達表示，它對Blackwell晶片進行更改，以「提高產量並相應地調整時間表」。未來4季生產的晶片已被AWS、CoreWeave、Google、Meta、微軟和甲骨文等大型科技公司購買。

另一個重要的考慮因素是製造這些先進晶片的定價。台積電過去幾年提高先進製程的定價，由於台積電是全球最先進的晶片製造商，客戶別無選擇，只能接受更高的價格。然而，輝達正在考慮第二大晶片製造商三星代工廠。

過去幾年，三星失去輝達和高通這兩個大牌晶片客戶，將訂單讓給了台積電。韓媒sammobile報導，輝達未來可能會回到三星代工，因為不想在未來的晶片上過度依賴台積電，這對三星來說是個好消息。

三星的5奈米、7奈米和8奈米製程技術擁有多個客戶。然而，它的3奈米和4奈米技術並沒有獲得足夠的客戶。雖然三星代工是世界上第一家生產3奈米晶片的公司，但由於良率相關問題，並沒有獲得任何大品牌客戶。

但有分析師認為，即使輝達和台積電鬧彆扭，也不意味著輝達會改選三星晶片。

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