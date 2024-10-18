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勞動部全國突襲勞檢83個公共工程 開罰733萬元

2024/10/18 19:42

勞動部職安署今在全國突襲勞檢83處公共工程（職安署提供）勞動部職安署今在全國突襲勞檢83處公共工程（職安署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕降低職災從督促公共工程做起。勞動部職安署今（18）日進行全國同步勞檢，鎖定工安資源投入少、安全衛生執行績效差、曾發生職災或屬於危險性工作場所等公共工程，發動上百人突襲勞檢，最後在北、中、南83個工地祭出停工27處、罰鍰733萬元的重罰。

勞動部指出，本次勞檢由職安署署長鄒子廉帶頭，動員各勞動檢查機構首長及主管，率領百名勞動檢查員，在全國北、中、南等地區實施突擊檢查。

職安署指出，之所以會有此次檢查，因近期營造業死亡職災人數增加，例如8月17日台電新北市淡水新建工程鑽孔機桁架臂桿倒塌，8月19日台中市石岡區橋梁工程墩柱鋼筋倒塌，10月6日交通部高公局的橋梁耐震補強工程發生水箱車翻覆，顯示部分機關辦理公共工程的職安管理績效不彰，需再次針對公共工程發動全國同步勞檢，以強化公共工程施工安全監督及管理水準。

不僅公共工程，民間工程職災也沒有明顯降低趨勢，其中又以墜落職災為主，職安署長鄒子廉指出，公共工程的人力、經費均優於民間工程，呼籲公共工程應成為領頭羊，提升公共工程施工安全管理水準，成為民間工程表率。

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