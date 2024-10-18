護國神山股價創高 台積電設廠行政區房價漲逾2成

住商機構盤整台積電設廠行政區，10大區域自2020年至2024年來房價皆有超過2成漲幅。（彭博）

〔中央社〕住商機構盤整台積電設廠行政區，10大區域自2020年至2024年來房價皆有超過2成漲幅，並以新竹寶山、台南新市漲勢最高。

台積電2020年3月19日收盤價為248元，今天上午一度站上1100元大關，歷經5年股價飆漲逾3.4倍，被稱為「護國神山」的台積電，不僅為經濟標竿，每逢設廠更挹注房市表現。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，台積電設廠為區域帶來相關產業鏈，吸引高階就業人口移入，增進房市未來性，使房價頗具支撐力道。

住商機構說明，台積電設廠行政區房價表現最為亮眼為台南市新市區，根據實價登錄，該區域今年1至9月平均成交單價約新台幣29.8萬元，對比2020年同期約每坪12.2萬元，多年房價漲幅達144.3%，房價飆漲幅度位居10大行政區之首。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，新市近年來受惠於台南科技園區議題，區域近年來陸續吸引高階人才移入，由於區域有著高收入的科技新貴剛性買房需求支撐，帶動房價發展一路向上。

觀察同樣有台積電設廠議題的新竹縣寶山鄉，今年1至9月平均成交單價達30.1萬元，對比2020年同期漲幅達135.2%。

賴志昶說明，大新竹地區近年來受惠於剛性買盤支撐，加上自疫情以來全球各式議題帶動國內半導體產業發展，有著豐潤薪資水準的「竹科客」手握熱錢積極入市，但新竹市區開發日漸飽和，建商推案往大新竹蛋白區外擴，在新案持續疊價之下，讓寶山鄉房價日益驚人。

賴志昶提醒，若拉長往年房市發展時程，「台積電概念房」雖說是房價保證，但若是全球產業結構發生改變，或是進駐廠房消息成為幻影，難免房價「泡沫化」出現修正，消費者若僅為投資與置產需求而進場，適逢近期房市受央行信用管制措施而趨冷，則需格外注意市場波動。

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