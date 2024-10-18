加速淨零排放 國內減量額度平台21日啟動

碳交所、證交所21日將舉辦「國內減量額度交易平台啟動典禮暨企業分享會」。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕為加速實現台灣2050淨零排放的願景，國內減量額度平台本月上線，碳交所、證交所將於下周一（21）日下午攜手舉辦「國內減量額度交易平台啟動典禮暨企業分享會」，邀請國發會、環境部、金管會、經濟部及高雄市政府等跨部會鼎力支持，宣布台灣正式邁入碳交易時代。

根據國內減量額度交易平台資料，目前共有6案上架額度市場供定價交易，其中包含中鋼（2002）、奇美、台北101等供應商發行的專案，共計6080公噸減量額度待售中，價格在2500元至4000元之間，按照上架日期計算，業者可在11月初進行價格調整。另外，目前無專案公開閱覽。

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碳交所指出，碳交易已成為推動產業減量、促進綠色經濟轉型的關鍵機制，本次活動也設計3大量點，包含「淨零公車，低碳前行」、「平台啟動，助力轉型」及「減碳示範，創新引領」，展示我國在減碳行動及淨零轉型的創新突破與堅定決心，也象徵政府與產業攜手推動淨零目標的具體行動與承諾。

本次活動重頭戲為國內減量額度交易平台的正式啟動。碳交所表示，作為官方唯一委託指定的減量額度交易市場運營者，將成為企業邁向零碳生態圈的重要推手，為台灣創造綠色經濟與可持續發展奠定穩固基礎。透過跨部會攜手合作，更標誌著大家攜手推動減量行動的決心與協作，共同開啟碳交易新時代。

啟動儀式後，環境部將介紹自願減量專案制度說明，碳交所也將深入分享平台運作實務，並邀請多家專案申請代表，包括台北101、經濟部水利署、中鋼公司、漢程客運及漢寶農畜產等企業標竿分享減量專案的實務經驗，提供具體減碳行為操作範本，促進經驗交流及合作。

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