晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

加速淨零排放 國內減量額度平台21日啟動

2024/10/18 19:09

碳交所、證交所21日將舉辦「國內減量額度交易平台啟動典禮暨企業分享會」。（資料照）碳交所、證交所21日將舉辦「國內減量額度交易平台啟動典禮暨企業分享會」。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕為加速實現台灣2050淨零排放的願景，國內減量額度平台本月上線，碳交所、證交所將於下周一（21）日下午攜手舉辦「國內減量額度交易平台啟動典禮暨企業分享會」，邀請國發會、環境部、金管會、經濟部及高雄市政府等跨部會鼎力支持，宣布台灣正式邁入碳交易時代。

根據國內減量額度交易平台資料，目前共有6案上架額度市場供定價交易，其中包含中鋼（2002）、奇美、台北101等供應商發行的專案，共計6080公噸減量額度待售中，價格在2500元至4000元之間，按照上架日期計算，業者可在11月初進行價格調整。另外，目前無專案公開閱覽。

碳交所指出，碳交易已成為推動產業減量、促進綠色經濟轉型的關鍵機制，本次活動也設計3大量點，包含「淨零公車，低碳前行」、「平台啟動，助力轉型」及「減碳示範，創新引領」，展示我國在減碳行動及淨零轉型的創新突破與堅定決心，也象徵政府與產業攜手推動淨零目標的具體行動與承諾。

本次活動重頭戲為國內減量額度交易平台的正式啟動。碳交所表示，作為官方唯一委託指定的減量額度交易市場運營者，將成為企業邁向零碳生態圈的重要推手，為台灣創造綠色經濟與可持續發展奠定穩固基礎。透過跨部會攜手合作，更標誌著大家攜手推動減量行動的決心與協作，共同開啟碳交易新時代。

啟動儀式後，環境部將介紹自願減量專案制度說明，碳交所也將深入分享平台運作實務，並邀請多家專案申請代表，包括台北101、經濟部水利署、中鋼公司、漢程客運及漢寶農畜產等企業標竿分享減量專案的實務經驗，提供具體減碳行為操作範本，促進經驗交流及合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財