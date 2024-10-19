印度擬限制筆電等IT硬體進口 恐擾亂百億美元市場

筆電等相關產業由惠普、戴爾、蘋果、聯想和三星等公司主導，目前印度三分之二的需求是透過進口取得。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，根據兩名印度政府消息人士透露，印度預計將在2025年1月後限制筆記型電腦、平板電腦和個人電腦的進口，該計劃如果實施，可能會擾亂價值80億至100億美元（台幣3200億元）的產業，並重塑嚴重依賴進口的印度IT硬體市場。

去年，由於企業的強烈反對和美國的遊說，一項類似的限制進口計畫被撤回。之後，印度根據今年到期的監控進口，規劃要求企業明年需取得新的批准才可進口。消息人士稱，印度政府認為已經給該行業足夠的時間來適應。

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兩位消息人士之一表示，印度電子和資訊技術部正製定新的進口授權系統，公司必須事先獲得進口批准。其中一位消息人士稱，新德里將從下週開始與各方進行諮詢。不過，如果必需的話，也可能會將進口限制的實施時間推遲幾個月。

筆電等相關產業由惠普、戴爾、蘋果、聯想和三星等公司主導，目前印度三分之二的需求是透過進口取得，其中很大一部分來自中國。

據諮詢公司Mordor Intelligence稱，包括筆記型電腦在內的印度IT硬體市場估計接近200億美元（台幣6400億元），其中50億美元是國內生產。

官員表示，政府正在考慮根據筆記型電腦和平板電腦的「強制註冊令」制定最低品質標準，作為淘汰低品質設備的方法之一。

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