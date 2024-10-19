晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

印度擬限制筆電等IT硬體進口 恐擾亂百億美元市場

2024/10/19 08:14

筆電等相關產業由惠普、戴爾、蘋果、聯想和三星等公司主導，目前印度三分之二的需求是透過進口取得。（路透）筆電等相關產業由惠普、戴爾、蘋果、聯想和三星等公司主導，目前印度三分之二的需求是透過進口取得。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，根據兩名印度政府消息人士透露，印度預計將在2025年1月後限制筆記型電腦、平板電腦和個人電腦的進口，該計劃如果實施，可能會擾亂價值80億至100億美元（台幣3200億元）的產業，並重塑嚴重依賴進口的印度IT硬體市場。

去年，由於企業的強烈反對和美國的遊說，一項類似的限制進口計畫被撤回。之後，印度根據今年到期的監控進口，規劃要求企業明年需取得新的批准才可進口。消息人士稱，印度政府認為已經給該行業足夠的時間來適應。

兩位消息人士之一表示，印度電子和資訊技術部正製定新的進口授權系統，公司必須事先獲得進口批准。其中一位消息人士稱，新德里將從下週開始與各方進行諮詢。不過，如果必需的話，也可能會將進口限制的實施時間推遲幾個月。

筆電等相關產業由惠普、戴爾、蘋果、聯想和三星等公司主導，目前印度三分之二的需求是透過進口取得，其中很大一部分來自中國。

據諮詢公司Mordor Intelligence稱，包括筆記型電腦在內的印度IT硬體市場估計接近200億美元（台幣6400億元），其中50億美元是國內生產。

官員表示，政府正在考慮根據筆記型電腦和平板電腦的「強制註冊令」制定最低品質標準，作為淘汰低品質設備的方法之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財