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美國憲法副本3億元成交 拍賣競價僅7分鐘

2024/10/18 17:16

美國憲法副本以近台幣3億元拍賣成交。（取自網路）美國憲法副本以近台幣3億元拍賣成交。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一份237年前印製、並送交美國各州批准的罕見美國憲法副本，在北卡羅來納州的拍賣會上以900萬美元（台幣2.9億元）的價格售出。

布倫克拍賣行（Brunk Auctions）在私人拍賣會上出售該文件，這是唯一被認為是私人擁有的此類文件副本。買家的姓名並未立即公佈。

競價僅花了7分多鐘的時間，競價大多透過電話以5萬美元的間隔喊價進行。在出價850萬美元的時候一度暫停，然後有人透過電話出價900萬美元後成交。

此次拍賣品是國會秘書查爾斯湯姆森（Charles Thomson）印製約100份副本之一，目前已知只有8個副本仍然存在。（取自網路）此次拍賣品是國會秘書查爾斯湯姆森（Charles Thomson）印製約100份副本之一，目前已知只有8個副本仍然存在。（取自網路）

拍賣原定於9月28日舉行，但因颶風海倫在北卡羅來納州西部造成災難性破壞而推遲。

美國在1787年制憲會議完成起草國家政府的擬議框架，並根據《邦聯條款》將其送交無效的第一屆美國政府國會，要求將其送交各州供人民批准後，印刷了該副本。此次拍賣品是國會秘書查爾斯湯姆森（Charles Thomson）印製約100份副本之一。目前已知只有8個副本仍然存在，另外7個是公有所屬。

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