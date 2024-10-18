名師解盤》簡伯儀：台股「拉積盤」 觀察OTC下週表現

專業分析師簡伯儀。（業者提供）

專業分析師 簡伯儀

禮拜五台股受台積電在昨天法說會，繳出非常亮麗成績單情況下，隨台積電ADR大漲，也帶動今天台股跳空往上突破，在台積電帶領之下，今天指數明顯上漲，週線角度來看，也是大漲格局，已連續2週週線收紅，日線也是呈現上漲明顯跳空，就日週線技術指標，無論是RSI，或者MACD，或整個KD指標，整個技術面都是偏正向的，搭配量能明顯回溫，預期短線價量都偏向多方，外資在現貨買超台積電，明顯加碼動作，整個籌碼面都是比較正向，預期來看，指數有機會攻高。

不過攻高同時，今天盤面上有個比較不好，指數上漲過程中，OTC卻是下跌，也就是「拉積盤」，拉台積電指數的盤，下週若能夠有機會，要觀察中小型股票，是不是扮演突破狀況，如果中小型股票OTC族群，在下週有機會不錯表現，預期整個台股有機會持續往上。

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類股操作上，目前可以發現說，輝達、台積電法說會，都認為AI目前需求非常強勁，正持續展開，第4季整個AI相關供應鏈，應該有機會受惠於產業成長，出現不錯表現，相關AI供應鏈可以觀察，應該逢低都可以站在買方，另外機器人族群，如特斯拉、輝達，短線上熱度有機會延續，至於中概股，GDP雖然6季新低，但是優於市場預期，搭配央行近期調降存準率，有益於整個資金在市場上釋放，預期中股會在資金寬鬆情況下，搭配基本面谷底復甦，相關中概股、ETF也有機會逢低布局。

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