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2700美元來了！黃金觸及2714美元新天價

2024/10/18 15:51

2700美元來了！金價觸及2714美元新天價（路透資料照）2700美元來了！金價觸及2714美元新天價（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中東緊張局勢和美國政治的不確定性進一步提振下，週五（18日）黃金突破每盎司2700美元，觸及2714.07美元新天價。

外媒報導，現貨黃金週四收盤大漲19.15美元，漲幅0.72%，報每盎司2692.74美元，而週五亞盤中，現貨黃金維持日內漲勢，日內大漲逾20美元，刷新歷史高點至2714.07美元，為連續第2個交易日刷新歷史高點，截至台北時間15點46分，報2703.85美元。

FXStreet分析師Haresh Menghani指出，黃金價格連續第4天獲得積極的牽引力，並跳升至歷史新高。主要央行仍處於降息模式，有利於非生息資產黃金，此外，中東緊張局勢和美國政治的不確定性進一步提振黃金價格。

Menghani稱，從技術面來看，在本週突破2670-2672美元阻力區間後，金價持續穿越2700美元關口，可能被看漲交易員視為新導火線。這一點，加上日線圖上的振盪指標保持在積極區域，仍然遠離超買區域，表明黃金價格阻力最小的路徑是上漲。

不過，Menghani提醒稱，黃金日線圖顯示，相對強弱指數（RSI）超買，這值得投資者謹慎。

另一方面，Menghani補充道，金價任何有意義的修正性下滑現在似乎在2662-2660美元水平區域附近找到良好支撐，接下來的支撐在2647-2646美元區域。

如果金價跌破2647-2646美元區域，可能會引發一些技術性拋售，並將金價拖至2630美元支撐位，然後再向2600美元挺進，後者現在應該成為黃金價格的堅實基礎和短期交易員的關鍵水平。

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