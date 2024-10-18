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英國加入CPTPP將生效 江啟臣籲我國今年爭取成立入會工作小組

2024/10/18 16:20

立法院副院長江啟臣。（資料照）立法院副院長江啟臣。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）有七個國家已批准英國入會協定，將於12月15日生效實施。立法院副院長江啟臣表示，政府曾說英國入會後才會處理他國申請入會案，今年是台灣的入會關鍵年，也是驗收外交部、經貿辦公室多年來編列預算推動入會案的成果年，我國應排除萬難爭取成立入會工作小組。

江啟臣表示，反觀我國，在2021年9月22日正式申請加入CPTPP，較中國晚6天申請，申請至今年已經進入第4年，目前仍未有重大進展。面對各界質疑推案進度，政府總說大會以英國入會案為優先處理，英國入會案處理完畢後，才會處理其他國家的申請入會案。

江啟臣表示，現英國入會案已經完成，民眾想知道，11月下旬將在加拿大舉行的CPTPP會員國執行委員會，對於台灣的申請入會案，是否會有決議？外交部、經貿談判辦公室是否有把握今年可以成立工作小組，開始進行實質談判？

江啟臣表示，今年是台灣的入會關鍵年，也是驗收外交部、經貿談判辦公室多年來編列預算推動入會案的成果年。外交部自108年來，每年均有編列1500萬元左右的推動預算，累計至113年已執行8200萬餘元，目前仍未看到具體成果。

江啟臣指出，去年CPTPP成員決議要透過「奧克蘭原則」來審查新成員入會資格，根據「奧克蘭原則」，須符合CPTPP高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識決，才能成立工作小組。台灣無庸置疑是符合高標準的條件，但因為政治因素，想要取得所有會員國共識，則需要有更多的彈性協調方能突圍。

江啟臣表示，11月下旬將在加拿大舉辦今年的執委會，目前已申請入會的經濟體依申請先後有：中國（2021年9月16日）、台灣（2021年9月22日）、厄瓜多（2021年11月29日）、哥斯大黎加（2022年8月10日）、烏拉圭（2022年12月1日）、烏克蘭（2023年5月5日）、印尼（2024年9月19日）。

江啟臣說，執委會後可能有幾種結果，例如皆不成立工作小組，留待明年執委會討論；或依照遞件申請先後成立工作小組，按序談判、入會程序；或是依各國自由化程度依序成立；再者也可能讓目前已申請入會的國家同時成立工作小組，實質入會則取決於各國之談判進度；面對各種可能的方案，外交部、經貿談判辦公室皆應備妥因應策略。

江啟臣表示，檢視過去參與國際組織的經驗，例如是APEC或是WTO，都有各方協調、折衝的痕跡，行政院應運用過往的談判經驗，強化台灣於全球市場之產業優勢，穩固台灣加入CPTPP的優勢與利基，有效佈局，積極爭取國際友人給予最大支持，為國家加入區域整合、經濟發展開拓下一個里程碑。

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