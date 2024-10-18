外送運價交通部訂標準 foodpanda：今年不會漲運費

交通部日前預告修正草案訂定外送運費計算公式，納入等待費、樓層費、夜間加成運費等，外界預期未來外送費恐將調漲。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕外送運費的計算目前並無法規規範，由平台業者自訂，不過，交通部日前預告修正草案訂定外送運費計算公式，納入等待費、樓層費、夜間加成運費等，外界預期未來外送費恐將調漲。foodpanda台灣總經理黃逸華強調，今年營運仍維持既有政策，運費不會比去年貴；但被問及未來是否會調漲，黃逸華則保留說要看草案正式通過後的內容。

foodpanda今天與王品集團舉辦「結盟啟動記者會」，宣布本月起展開獨家合作，將王品旗下品牌上架foodpanda。

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黃逸華受訪時表示，關於交通部的運價準則修正草案，就她了解，交通部還在蒐集各方意見，所以草案內容還沒有很明確，且交通部本身也表示沒有明確上路的時間表，因此在營運上，foodpanda還是會維持今年的既有政策，也就是今年運費不會比去年貴，讓消費者有好的體驗。

媒體追問若交通部正式通過草案，平台是否會把成本轉嫁到消費者身上？黃逸華語帶保留說，「一樣要看交通部草案內容，因為目前還不確定草案內容，所以我們還是會維持今年的策略，不受草案影響。」另外，Uber Eats將併購台灣foodpanda，必須先通過公平會審查，公平會目前仍在請業者補件的階段，不過勞動部日前罕見表態「反對」合併，原因是外送平台對於外送員權益有關的訴求，以及合併後外送員工作權益、運費等條件．始終「無法提出具體回應與明確承諾」，

黃逸華表示，foodpanda一直在等待公平會立案和審查，目前公平會還在蒐集意見中，我們也感謝部會首長們針對外送平台發展直接表達意見，foodpanda會持續維持最好的營運表現，靜候公平會的決議。至於外送平台對勞動權益的保障？黃逸華說，因為今天主要是結盟記者會，不希望把主題拉到勞動權益上面，未來可以再特別討論勞動權益。

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