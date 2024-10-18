切入海洋科技產業「藍海市場」 王兆璋：台灣傳統產業具優勢

台灣傳統產業具海洋科技產業的優勢與競爭力。（海委會提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會與中山大學合辦「台灣海洋科技產業實作工作坊」，安排海洋科技業者、學研界專家與機關，面對面交流海洋水面及水下載具現有成果；中山大學海下科技研究所教授王兆璋強調，台灣傳統產業成熟，切入海洋科技產業「藍海市場」，極具優勢與競爭力。

「台灣海洋科技產業實作工作坊」在中山大學舉行，討論的議題包括推動台灣海洋科技發展，聽取產業界從市場端及技術面的看法；水面及水下載具發展被列為優先項目，研議業界參與的管道，並進行產品展示，也針對系統功能需求、研發技巧及國家海域基礎建設需求交換意見。

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主持工作坊的王兆璋分析，台灣傳統產業的各種加工、製造、金屬與非金屬材料成形、電子控制與訊號處理及整合等能力，正是國際海洋科技設備大廠仰賴的國際加工伙伴，所以台灣切入海洋科技產業「藍海市場」，極具優勢與競爭力。

海委會表示，已公告明年補助學術機構、研究機關（構）及海洋科技業者執行海洋科技專案計畫，提醒符合資格的單位及業者踴躍申請。

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