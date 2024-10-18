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鋼價支撐轉強 中鴻內外銷盤價全面調漲

2024/10/18 14:41

鋼價支撐轉強，中鴻最新盤價全面調升。（資料照）鋼價支撐轉強，中鴻最新盤價全面調升。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）今天（18）日開11月內銷及明年1月外銷盤決議，國內外指標鋼廠均調價，中鴻內銷價格調漲700到1200元，外銷視地區、產品別等，調價20到30美元不等。

中鴻指出，因9月美國聯準會正式啟動降息循環，加上歐元區通膨持續降至1.8%，預期美、歐央行年末仍有降息空間。此外，中國近期發布一系列經濟提振措施，包含支持房地產和股市健全發展，在官方貨幣及財政政策同步寬鬆下，預計將帶動下游投資與消費復甦，對全球經濟溫和成長具穩定作用。

鋼鐵供需方面，中國1到9月粗鋼累計產量年下降3.6%，近期鋼材社會庫存年下降18%，隨著先前減產效果顯現，鋼市供需明顯改善。此外，10月12日中國財政部提出一系列支持房市發展政策，包含允許專款債券儲備土地、支持各地收購存量房作為社會住宅，並優化相關稅收政策等，預計將對其房地產業及經濟動能形成支撐，促進鋼材需求穩健復甦。

中鴻認為，在供需改善及煉鋼成本提高下，指標鋼廠先後大幅提價，顯示後續鋼價支撐轉強。考量近期報價觸底回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，本次內外銷盤價適度調漲。

中鴻11月內銷價，熱軋每噸調漲900元、冷軋調漲700元、鍍鋅調漲1200元。明年1月外銷依產品及地區別調漲20到30美元，實際報價視當地市場行情而定。

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