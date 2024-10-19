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台積電股價創新高 韓媒酸三星海力士算哪咖？

2024/10/19 08:21

韓媒報導，三星和海力士擴大落後台積電差距，到底還算是競爭對手嗎？（路透）韓媒報導，三星和海力士擴大落後台積電差距，到底還算是競爭對手嗎？（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大晶圓代工公司台積電公佈第3季業績超出市場預期，在紐交所市值再次突破兆美元大關，與人工智慧（AI）產業相關的半導體需求將持續成長的預期刺激市場投資情緒。台積電周五在台股收盤漲50元，以1085元作收，漲幅4.83%，不過，其他與台積電競爭的半導體公司股價走勢卻有所不同，三星電子和SK海力士股價持續下跌，韓媒報導質疑，三星和海力士擴大落後台積電差距，到底還算不算是競爭對手？

根據金融投資業18日消息，隔夜紐交所台積電ADR股價收盤205.84美元。隨著股價一天內暴漲9.79%，市值也增至1.0675兆美元。儘管台積電去年7月交易日市值一度突破1兆美元大關，但從收盤價來看，這也是首次正式突破1兆美元。當天台灣股市，台積電早盤跳空以1095元開出，開盤不久就大漲65元，衝到1100元歷史新天價。

不過，與台積電股價飆漲不同的是，三星電子18日截至當地下午3點股價下跌0.84%至59200韓元，SK海力士股價下跌4.59%至187000韓元。

台積電第3季淨利為3253億新台幣，比預期的3002億高出8%以上；第3季獲利年增54％，第3季毛利率57.8％、營利率47.5％，財報相當亮眼。台積電預計，今年第4季銷售額將比第3季成長11%以上，毛利率也將持續成長。

台積電在財報公佈後的媒體問答，被問及台積電如何看待AI投資和成長時，台積電董事長魏哲家回應稱，「AI需求是真實的」； 「這只是開始，需求將持續數年」。

韓國朝鮮日報指出，有觀點認為，全球第一半導體設備公司荷蘭ASML第3季業績來看，新增訂單預訂量為26.33億歐元，不如市場預期的一半。顯示雖然台積電的代工業務穩健，但ASML公佈的指標卻低迷，因此三星電子或美國英特爾的代工業務不應被視為會有良好的發展。

韓國一位國內券商負責半導體的分析師表示，台積電的業績重燃人們對AI相關半導體的預期，但另一方面，也可能引發人們對三星、SK海力士與台積電之間差距可能擴大的擔憂。他補充道：「到底，他們是不是競爭對手嗎」？

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