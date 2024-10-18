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亞馬遜開槍！AWS執行長放話：不回辦公室就辭職

2024/10/18 13:03

AWS執行長放話，不回辦公室就辭職（美聯社）AWS執行長放話，不回辦公室就辭職（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜執行長安迪·賈西（Andy Jassy）日前在他的備忘錄中宣布，從明年（2025）起，員工每週到辦公室報到的時間從目前的3天增加到5天，引發不少員工反彈，外媒報導，週四高層為該政策進行辯護，並稱，那些不支持該政策的人，可以跳槽到另1家公司。

根據路透社查看的文字記錄，在AWS的1次全體會議上，AWS執行長加曼（Matt Garman）表示，與他交談過的10名員工中，有9名支持這項將於明年1月生效的新政策。

他建議，那些不想每週在亞馬遜工作5天的人可以辭職。

加曼補充，如果有人在那種環境（辦公室）中工作得不好，並且不願意，那也沒關係，周圍還有其他公司。

他指出，我們希望處於1個可以一起工作的環境中，畢竟當我們想要真正地對有趣的產品進行創新時，我還沒有看到我們有能力，在不在現場的情況下，做到這一點。

他進一步指出，我實際上對這一變化感到非常興奮，我知道不是每個人都是這樣，並指出僅靠當前3天的強制性辦公室工作來實現公司的目標太難了。

這項政策讓亞馬遜的許多員工感到不安，他們表示，額外的通勤浪費了時間，而且獨立數據也沒有支持在辦公室工作的好處。

一些先前不遵守規定的員工，被告知他們“自願辭職”，並被排除在公司係統之外。

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