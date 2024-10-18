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「神山」財報太優秀、法說短短1小時就結束 ! 陸行之：代表分析師不知道該問什麼

2024/10/18 10:44

台積電第3季財報亮眼，超乎市場法人預期。（彭博）台積電第3季財報亮眼，超乎市場法人預期。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電第3季財報數字全數突破財測高標，不但優於自家的上季指引，也優於市場分析師預期。由於財報太過亮麗，這次法說會僅短短一個小時就結束了，連前外資知名分析師陸行之都逗趣表示，這代表「分析師都不知道該問什麼了」。

台積電第3季財報亮眼，毛利率達 57.8%、營業淨利率達47.5%，稅後每股盈餘（EPS）為12.54元。

陸行之表示，預計台積電第4季營收約265億美元（約新台幣8512.3億元）、營利率約47.5%、第4季EPS約14元、全年EPS逾44元。

不過，台積電今年資本支出小幅高於300億美元（約新台幣9647億元），陸行之預計，第4季將暴增到110億美元（約新台幣3536億元）。他猜測，台積電可能明年1月再修正數據，沒花完的資本支出遞延至2025年。

陸行之指出，台積電前3季數字除了折舊費用及資本開支比預期低，其他沒啥異常？其他的細節，有20多位在線分析師會加班寫。

陸行之最後表示，他覺得比較特別的是，很少看到神山法說會能在1個小時解決，表示分析師不知道該問什麼，應該是聽神山產業鏈說的比該公司公布的還多。

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