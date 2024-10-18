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美投資人心中的痛 ! 彭博 : 「這2檔」ETF成破財標的

2024/10/18 15:18

分析師表示，從歷史上看，中國是最不穩定的股市之一。（路透）分析師表示，從歷史上看，中國是最不穩定的股市之一。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》指出，中股ETF及女股神凱西·伍德（Cathie Wood）所操盤的方舟旗艦ETF「ARK創新主動型ETF」（ARKK），這兩大ETF過去十年來出現資產大幅減值，成為美國投資人心中的痛。

報導指出，過去十年來向中股ETF投入數十億美元的美國投資人不但損失了一大筆錢，現在這種情況仍在持續。其中，KWEB（Krane Shares金瑞中證中國互聯網ETF）自2013年成立以來，吸金超過120億美元（約新台幣3849億元）。

現在KWEB追蹤的標的資產價值嚴重縮水，截至上週五（11日），其淨值僅剩77億美元，縮水將近50億美元（約新台幣1604億元），這意味著，KWEB投資人大多因錯估形勢，買在高檔而慘遭套牢。

Strategas的ETF分析師Todd Sohn表示，從歷史上看，中國是最不穩定的股市之一，「它們是交易工具，而不是投資工具」。

近期，中國當局在9月下旬宣布一系列的刺激政策，推動「人造牛市」，這波中國股市上漲，是由資金面所推動，而不是經濟見到了實質改善。因此，在十一長假之後，北京當局並未宣布更多的刺激舉措，也未進一步說明政策細節，引發市場失望情緒後，中國股市上漲失去動力，昨（17日）中國A股三大指數齊跌，滬指失守3200點。

至於另一檔方舟ETF，同樣造成美國投資人損失。數據顯示，2011年伍德的ARKK吸金約46億美元（約新台幣1476億元），目前淨值已蒸發約70%。

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