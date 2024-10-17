小額終老險前8月新契約件數及收入雙衰退 金管會：基期影響

金管會表示，截至2024年8月底止，已有17家壽險業者開辦小額終老保險。（示意圖，資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布小額終老險最新統計，若以「有效保單」來看，無論投保件數或是保費收入都是正面成長；不過，若以「新契約保單」（初年度保單）來看，投保件數及保費收入分別減少13%及14%。

對此，金管會表示，由於去年的保額限制從70萬調高至90萬元，使得去年的買氣被衝高，因此，今年雖然維持一定買氣，但受到去年高基期影響，導致年增率下滑。

請繼續往下閱讀...

所謂「小額終老保險」具有3大特色，包括：低保額、低保費，且無投保身分之限制，相較於一般壽險商品，投保年齡最高只到65歲，小額終老保險放寬承保年齡，最高投保年齡可達84歲，且承保門檻亦較一般壽險商品低，核保相對簡便。

據金管會統計，截至2024年8月底止，已有17家壽險業者開辦小額終老保險，「有效契約件數」達114.9萬件，較2023年同期100.4萬件成長14.5%，對於提供民眾基本保險保障之成效顯著。

如果進一步檢視「新契約保單」的件數，今年小額終老保險的前8月件數為12.39萬件，較去年同期14.18萬件衰退13%；至於新契約的保費收入，今年前8月為30.51億元，較去年同期35.32億元、年減衰退14%。

對此，保險局表示，近期的新契約保費收入與件數雙衰，主要仍是基期因素影響，去年有較大的漲幅，壓縮到今年成長力道表現。

保險局強調，為普及高齡者基本保險保障推動小額終老保險商品，除了透過監理措施獎勵保險業者推廣銷售是類商品外，亦鼓勵民眾藉由投保小額終老保險，穩固基本保險保障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法