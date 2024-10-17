需求旺爆！台積電全力擴產2奈米及CoWoS先進封裝產能

台積電全力擴產２奈米（示意圖，法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電 （2330）今 （17） 日召開法說會，董事長魏哲家表示，客戶對2奈米需求「很多、很多」，預期2奈米需求會高於3奈米，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。

供應鏈指出，台積電2奈米系列製程分佈竹科寶山與高雄廠區，從今年起將輪流兩地安裝機台設備。供不應求的CoWoS先進封裝，除了在北中南既有科學園區廠區之外，嘉義園區將是投資建廠大本營。

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魏哲家表示，HPC（高效能運算）應用產能客戶雖大多數往小晶片（Chiplet）走，並不會影響客戶對2奈米採用情況，目前感受客戶對2奈米需求「很多、很多」，預期需求將高於3奈米，A16製程也很有吸引力，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。

對於AI相關的CoWoS先進封裝，魏哲家重申，台積電投注很多心力擴增CoWoS產能，目前看來，客戶需求遠大於供給量，台積電今明年產能逐年倍增，仍供不應求，將全力因應客戶需求而擴產。

台積電財務長黃仁昭預估，未來五年先進封裝營收成長幅度，將較封裝產業平均值快速成長，先進封裝目前占台積電營收比重約高個位數百分比（７%-９%），未來五年成長將超過公司平均幅度，毛利率目前雖略低公司平均，已逐漸接近平均幅度。

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