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護國神山護全球！外媒：台積電業績亮眼緩解AI榮景焦慮

2024/10/17 18:37

外媒以「成功緩解AI榮景焦慮」形容台積電今日的法說會。（資料照，路透）外媒以「成功緩解AI榮景焦慮」形容台積電今日的法說會。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）今日（17）舉行法說會，繳出亮眼成績單與超乎市場預期的前景，彭博以「成功緩解AI榮景焦慮」形容這場法說會。

《彭博》報導，台積電今日公布2024年第3季財報，單季獲利年增54.2%，優於市場預期，消除半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）震驚市場的財報疑慮，今日法說會所披露的營運前景，也有助於緩解投資人對於人工智慧和半導體需求的擔憂。

在法說會前，台積電ADR周三（16日）收盤價為187.48美元，僅小漲0.19%，17日盤前（台北時間18點19分）已來到203.15美元，漲幅8.35%。

外媒指出，當台積電董事長魏哲家表達「AI需求是真的」時，對市場帶來振奮效果。（資料照，路透）外媒指出，當台積電董事長魏哲家表達「AI需求是真的」時，對市場帶來振奮效果。（資料照，路透）

報導指出，由於輝達（NVIDIA）、蘋果是台積電的主要客戶，而台積電今年營收預估年增30%，較原先預期高，另外，台積電也預計2025年資本支出將比今年約300億美元（約新台幣9736億元）還要高。

報導稱，當台積電董事長魏哲家表達「AI需求是真的（AI is Real）」時，對市場帶來振奮效果，Lasertec等日本晶片設備製造商的股價在東京股市的跌幅收斂，歐洲股市開盤後，英飛凌則應聲上漲。

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