晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

外資大買機票、船票！4檔航運股狂掃3.56萬張

2024/10/17 17:15

外資大買機票、船票！4檔航運股狂掃3.56萬張，長榮股價上漲3.69%。（業者提供）外資大買機票、船票！4檔航運股狂掃3.56萬張，長榮股價上漲3.69%。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週四（17日）賣超47.4億元，不過，卻大買機票與船票，華航、長榮航、長榮與陽明4檔航運股，全部進買超前10大榜單，光這4檔就敲進3.56萬張，而4檔航運股除了長榮航因投信賣出5079張，股價逆勢收跌0.13%，其餘3檔皆走揚，漲幅介於1.17%-3.69%。

外資買超前10大個股，依序為新光金（2888）3萬9774張、群創（3481）2萬9231張、凱基金（2883）2萬7171張、鴻海（2317）1萬5883張、金寶（2312）1萬2752張、華航（2610）9526張、長榮航（2618）9408張、毅嘉（2402）8809張、長榮（2603）8671張、陽明（2609）8043張。

至於賣超前10大個股，依序為台積電（2330）1萬3009張、映象（2399）1萬1576張、聯電（2303）1萬408張、永豐金（2890）7551張、建準（2421）5455張、建漢（3062）4858張、彰銀（2801）3744張、正文（4906）3343張、鼎元（2426）2983張、全科（3209）2909張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財