外資大買機票、船票！4檔航運股狂掃3.56萬張，長榮股價上漲3.69%。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週四（17日）賣超47.4億元，不過，卻大買機票與船票，華航、長榮航、長榮與陽明4檔航運股，全部進買超前10大榜單，光這4檔就敲進3.56萬張，而4檔航運股除了長榮航因投信賣出5079張，股價逆勢收跌0.13%，其餘3檔皆走揚，漲幅介於1.17%-3.69%。

外資買超前10大個股，依序為新光金（2888）3萬9774張、群創（3481）2萬9231張、凱基金（2883）2萬7171張、鴻海（2317）1萬5883張、金寶（2312）1萬2752張、華航（2610）9526張、長榮航（2618）9408張、毅嘉（2402）8809張、長榮（2603）8671張、陽明（2609）8043張。

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至於賣超前10大個股，依序為台積電（2330）1萬3009張、映象（2399）1萬1576張、聯電（2303）1萬408張、永豐金（2890）7551張、建準（2421）5455張、建漢（3062）4858張、彰銀（2801）3744張、正文（4906）3343張、鼎元（2426）2983張、全科（3209）2909張。

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