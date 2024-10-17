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毅嘉前三季獲利超過去年 切入光通訊、散熱模組領域

2024/10/17 19:35

毅嘉執行長曾恭勝。（記者王憶紅攝）毅嘉執行長曾恭勝。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）今日舉行法說，毅嘉執行長曾恭勝指出，第四季消費性產品出貨雖然降溫，但在車載產品持續出貨下，預期全年營收持續成長，目前已切入光通訊、散熱模組，看好未來發展，預估明年佔營收比可分別達3%、1%，其中，光通訊模組由於基期較低，未來每年可望有50%成長。

受惠車用產品、消費性產品帶動，毅嘉前三季每股稅前獲利1.94元，已超過去年全年表現。市場法人預估，毅嘉今年營收可望年增二位數，而在車用產品出貨穩定，再加上切入新產品領域，預期明年營收維持二位數成長。

曾恭勝說，投資1億美元的馬來西亞廠已經動工，預計明年3月完工，以生產光通訊模組、車用智慧座艙產品為主，預期第四季量產，在建置規模與蘇州廠產能配備一樣下，預估5年內營收可達40~50億元，2030年營收佔比35%。

毅嘉第三季營收26.33億元，季增10%，毛利率19%，營業利益為2.9億元，稅前淨利2.79億元，每股稅前獲利0.9元，累計前三季營收70.15億元，年增10%，毛利率為17%，營業淨利5.45億元，稅前淨利為5.96億元，每股稅前獲利1.94元，已逾去年全年度的獲利，整體獲利續創新高。前三季營收佔比方面，車載佔 66%、手機產品佔 8%、穿戴裝置佔6%、光通訊佔2%。

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